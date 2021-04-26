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  4. Gökyüzünden çamur yağdı! Dışarı çıkan soluğu oto yıkamacıda aldı

Gökyüzünden çamur yağdı! Dışarı çıkan soluğu oto yıkamacıda aldı

26.04.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'den Türkiye'ye ulaşan toz taşınımı, gece boyunca etkili olan yağmurla birlikte Erzurum'un çamurla kaplanmasına neden oldu. Otomobillerin çamura bulandığı kentte oto yıkamacılarda kuyruk oluştu.

Gökyüzünden çamur yağdı! Dışarı çıkan soluğu oto yıkamacıda aldı

Erzurum'da gece bastıran yağmur ve toz taşınımı sebebiyle gökyüzünde turuncuya benzer bir renk oluştu. Kentin farklı noktalarında görülen hava olayının etkisi ise gün ağarınca ortaya çıktı. Araçların üzerinin çamurla kaplandığı görüldü. Sabah uyananlar, otomobilleriyle iş yerine gitmeden önce oto yıkama ve akaryakıt istasyonlarında araçlarını yıkattı.

YETKİLİLERDEN 'TEDBİRLİ OLUN' UYARISI

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri toz taşınımı sebebiyle görüş mesafesinin düşeceği, hava kalitesinin bozulacağı, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar olacağı yönünde uyarı yaptı. Yetkililer, Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle vatandaşları yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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DHA

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