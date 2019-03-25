"Golan Tepeleri Suriye’nin bölünmez bir parçası olarak kalacaktır"

KUDÜS (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Golan Tepeleri'nin Suriye'nin bölünmez bir parçası olarak kalacağını" söyledi.

Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Heniyye, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasına tepki göstererek, Hamas'ın Suriye'nin yanında olduğu mesajını verdi.

Hamas Lideri Heniyye, ABD’nin, Golan Tepeleri kararının bölge üzerindeki emellerini bir kez daha ortaya çıkardığını belirtti.

"Golan Tepeleri, Suriye'nin bölünmez bir parçası olarak kalmaya devam edecektir." ifadesini kullanan Heniyye, şöyle devam etti:

"Suriye’nin haklarına kadar uzanan ABD’nin bölgeyi hedef alan planlarının özellikleri bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır. Hamas, uluslararası hukuku ve sözleşmeleri tanımayan, Kudüs ile Filistinli mülteciler meselesine müdahale eden ABD’nin bu kibrine karşı Suriye’nin yanındadır."

ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını bugün imzalamıştı.

