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Gölcük'te ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 23:30 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Gölcük'te ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, saat 22.00 sıralarında Selimiye Köyünde Ahmet Yavru'ya ait tek katlı evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle ve evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını görenler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Söndürme çalışmalarına vatandaşlarda destek verdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gölcük'te ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldiGölcük'te ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldiGölcük'te ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi

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