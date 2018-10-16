Gölcük'te ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, saat 22.00 sıralarında Selimiye Köyünde Ahmet Yavru'ya ait tek katlı evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle ve evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını görenler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Söndürme çalışmalarına vatandaşlarda destek verdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Binlerce Suriyeli yola çıktı! Eşyasını alan terk etti
CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı
ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!
Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti
Manisa'da bisiklet sürücüsüne 235 liralık trafik cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Devlet Bahçeli'den Rahip Brunson çıkışı!
WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!
Okuyucu Yorumları 0 yorum