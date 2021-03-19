HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gölette kaybolan iki gençten acı haber geldi

Gölette kaybolan iki gençten acı haber geldi

19.03.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, balık tutmak için açıldıkları gölette, teknelerinin alabora olması sonucu suda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları 3’üncü günde de devam etti. Dalgıç polisler su altına dalarken, mahalleli ise el ele tutuşup, zincir oluşturarak kıyıya yakın noktada gençleri aradı. Yoğun aramalar sonucunda 2 gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Gölette kaybolan iki gençten acı haber geldi

Siverek'te yaşayan Jiyan Kendiş (19) ile akrabası Mahmut Kendiş (25) ve Ahmet Mendeş (22), çarşamba günü akşam saatlerinde balık tutmak için Soydan Mahallesi'ndeki sulama göledine gitti. 3 arkadaşın gölete açıldığı tekne, bir süre sonra şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Gençlerden Mahmut Kendiş yüzerek kıyıya çıkarken, Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen su altı arama kurtarma ekipleri, iki gencin bulunması için çalışma başlattı. Olay günü ve dün yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

Şanlıurfa'da herkes kayıp gençler için seferber olduŞanlıurfa'da herkes kayıp gençler için seferber oldu

ARAMALAR DEVAM ETTİ

Arama-kurtarma çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Dalgıç polisler, su altında arama yaparken, mahalleli de el ele tutuşup zincir oluşturarak göledin kıyıya yakın noktasında arama çalışması yaptı.

İKİ GENÇTEN DE ACI HABER GELDİ

Siverek'te, balık tutmak için açıldıkları gölette, teknelerinin alabora olması sonucu suda kaybolan Jiyan Kendiş (19) ile Ahmet Mendeş'in (22), kaybolmalarının 3’üncü gününün akşam saatlerinde cansız bedenlerine ulaşıldı. Dalgıç polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada ilk olarak Jiyan Kendiş’in cenazesine ulaşıldı. Kendiş'in bulunmasından bir saat sonra ekipler, Ahmet Mendeş’in de cenazesine ulaştı. İki cenaze otopsi için morga kaldırılırken, acı haber ile gölet kayısında çalışmaları takip eden yakınları göz yaşlarına boğuldu. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfettiDünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfetti
Manisa’da pitbull dehşeti! 2 polis yaralandıManisa’da pitbull dehşeti! 2 polis yaralandı
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Kayıp oğlunu teşhis etmek için morg önüne gelen annenin zor anları

Kayıp oğlunu teşhis etmek için morg önüne gelen annenin zor anları

Manisa’da pitbull dehşeti! 2 polis yaralandı

Manisa’da pitbull dehşeti! 2 polis yaralandı

Müge Anlı’daki Erman Akalp’in ailesi bulundu mu? İşte yapılan DNA sonuçları

Müge Anlı, Erman Akalp’in ailesini arıyor...

HES koduyla caddeye girmek isterken, temaslı olduğu ortaya çıktı

HES kodu kontrol edilince şoke eden gerçek ortaya çıktı

Tuzla'da kan donduran olay! Folyoyla sarılan çuval içerisinde erkek cesedi bulundu

Folyoyla sarılan çuvaldan ceset çıktı

13 milyon liralık vurgun yapmışlardı! 'Vampir Sibel' davasında flaş gelişme

13 milyon TL vurgun yapmışlardı! 'Vampir Sibel' davasında flaş gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.