Büyük beden sosyal medya fenomeni Sara Albay ev haliyle büyüledi! Mutfak tezgahının üzerine oturup poz verdi

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran büyük beden model Sara Allabay, sık sıkı beden pozitfliğine yönelik gönderiler yayınlıyor. Fenomen isim sosyal medyada yaratılan sıfır beden algısına meydan okuyan paylaşımlarıyla ünlenirken bu kez hayranlarının karşısına doğal haliyle çıkmayı seçti. Allabay'ın ev halleri hayranlarının beğenisini kazandı.

MUTFAK TEZGAHINDA ŞOV YAPTI

Sosyal medya hesabından siyah geceliğiyle mutfak tezgahına oturarak elindeki atıştırmalık paketinden bir şeyler yediği anlarını paylaşan fenomen isim kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kadar güzel olmak suç olmalı" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten ilham verici" yorumunu ekledi.