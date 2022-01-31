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Gönül Dağı Münir Başkan Ölüyor mu? Münir Başkan kimdir?

31.01.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1’in sevilen dizisi Gönül Dağı bir ayrılık haberiyle çalkalanıyor. Dizi de Asuman’ın babası Münir Başkan’a hayat veren Ege Aydan’ın diziden ayrılacağı konuşuyor. Geçtiğimiz bölümlerde beyin kanaması geçirip yatağa düşen Münir Başkan’ın öleceği haberi sosyal medyada dolaşmaya başladı. Peki Gönül Dağı’nın Münir Başkanı gerçekten ölerek diziye veda mı edecek?

Gönül Dağı Münir Başkan Ölüyor mu? Münir Başkan kimdir?

İzleyiciye sıcak bir Anadolu hikayesi sunan Gönül Dağı, her hafta cumartesi akşamları yayınlanıyor. Birbirinden usta isimleri kadrosunda barındıran Gönül Dağı şu sıralar bir ayrılık haberiyle gündeme geldi. Dizi de Gedelli ilçesinin biricik başkanın diziden ayrılacağı konuşuluyor. Felç geçiren Münir Başkan’ın Gönül Dağı’ndan ayrılacağı haberi dizinin hayranlarını bir hayli üzdü.

GÖNÜL DAĞI MÜNİR BAŞKAN ÖLÜYOR MU?

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Cihat Süvarioğlu ve Erdal Cindoruk gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Gönül Dağı dizisinden bir ayrılık haberi geldi. Dizinin 46. bölümünde Asuman ve Ramazan’ın evlenmesine Münir Başkan izin veremez. Ancak Asuman, babasını dinlemez ve Ramazan ile evleneceğini söyler. Bunun üzerine yere kapaklanan Münir Başkan üzüntüden beyin kanaması geçirir ve felç kalır. Dizinin bir sonraki hafta yayınlanacak olan bölüm fragmanın da Münir Başkan’ın öldüğü söylenir.
Asuman’ın çok zor ayakta durduğu ve Ramazan’a veda eder gibi sarılması akıllara Gönül Dağı dizisinin Münir Başkan’ın öldüğünü getirdi. Münir Başkanı canlandıran Ege Aydan’ın diziden çıkıp çıkmayacağını Gönül Dağı’nın ilerleyen bölümlerinde izleyeceğiz.

MÜNİR BAŞKAN KİMDİR?

Münir Başkan, sevilen ilçe Gedelli’nin biricik belediye başkanıdır. Gönül Dağı dizisinde Münir Başkan rolüne başarılı oyuncu Ege Aydan hayat vermektedir.

EGE AYDAN KİMDİR?

Ege Aydan, 28 Ekim 1958 yılında Ankara'da doğdu. Aydan, liseyi İstanbul'da okudu. Daha sonra eğitimine Bale ile başladı ancak hocalarının 'boyun çok uzun' demeleri ile baleden vazgeçti.
Başarılı oyuncu Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro yüksek bölümünden 1977 yılında mezun olduktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'da görev aldı. Devlet Tiyatroları bünyesinde çeşitli oyunlar sahneledi ve halen Devlet Tiyatroları yönetmen kadrosunda görev yapmaktadır.

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Gönül Dağı dizisi
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