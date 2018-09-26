HABER

Gönüllü üniversite öğrencilerinden köy çocukları için etkinlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 15:28 | Son Güncelleme

Farklı illerden ve 4 ülkeden Bitlis'e gelen üniversite öğrencileri, köy okullarındaki çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi

BİTLİS (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen "Damla Projesi" kapsamında 4 ülke ile Türkiye'nin farklı illerinden Bitlis'e gelen gönüllü 44 üniversiteli kız öğrenci, köy çocuklarına yönelik etkinlikler gerçekleştirdi.

Endonezya, Suriye, Afganistan ve Kazakistan ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen gönüllü öğrenciler, Kıyıdüzü ve Sarıkum köylerini ziyaret etti.

Köydeki ilk ve ortaokulda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen üniversiteliler, çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı. Çocuklara hediyeler dağıtan üniversite öğrencileri, okulun duvarına resimler çizdi.

Öğrenciler, köy sakinlerine de işlerinde yardımcı oldu.

Van Gölü sahilinde çöp toplayan öğrenciler Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı da gezdi.

Proje koordinatörü Elif Nur Oktar, yaptığı açıklamada, 44 kız öğrenciyle Bitlis'te çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Bu çalışmayla, çocuklarla bir araya gelerek onlara rol model ve hayallerine ulaşmalarında örnek olmayı amaçladıklarını anlatan Oktar, şunları kaydetti:

"Doğunun ve batının her zaman bir olduğunu gençlere hissettirmeye çalışıyoruz. Programımızda 16 ilk ve ortaokulu ziyaret etmek var. Büyük bir kısmını bittirdik. Okul ziyaretlerinin yanı sıra şehit aileleri ve mezarlıkları ziyaret ediyoruz."

Üniversite öğrencisi Fatma Evegü, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bize bir şeylerin anlatıldığı gibi olmadığını burada gördüm. Burası çok farklı, herkesin gelip görmesini istiyorum." diye konuştu.

Kazakistanlı Hilal Kazak da bir arkadaşının tavsiyesi üzerine projeye katıldığını ifade ederek, "Burada her şey çok güzel. Okulları ziyaret edip onları üniversite okumaya, eğitimlerine devam ettirmeye teşvik ediyoruz. Bunun yanı sıra şehit ailelerini ziyaret ediyoruz." dedi.

PARTNERÜnlü söz yazarı dava açacak!Ünlü söz yazarı dava açacak!
MHP'li Çakıroğlu'ndan Şaban Dişli'nin büyükelçi yapılmasına sert tepki: Aymazlığın bu kadarı fazlaMHP'li Çakıroğlu'ndan Şaban Dişli'nin büyükelçi yapılmasına sert tepki: Aymazlığın bu kadarı fazla
Rahip Brunson'ın avukatından açıklama! Tarih verdiRahip Brunson'ın avukatından açıklama! Tarih verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Damla Projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Bursa'da trafik polislerinden şok kontrol: Kemer takmayan yolculara para cezası!

Bursa'da trafik polislerinden şok kontrol: Kemer takmayan yolculara para cezası!

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! (26 Eylül hava durumu ve son uyarılar)

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! (26 Eylül hava durumu ve son uyarılar)

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı

İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı

İki askerimizi şehit eden 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

İki askerimizi şehit eden 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

MEB devreye girdi, Suriyeli Halime'nin bir günde hayatı değişti

MEB devreye girdi, Suriyeli Halime'nin bir günde hayatı değişti

Sürücüler bu yaya geçidini görünce mecburen yavaşlıyor

Sürücüler bu yaya geçidini görünce mecburen yavaşlıyor

MHP'li Çakıroğlu'ndan Şaban Dişli'nin büyükelçi yapılmasına sert tepki: Aymazlığın bu kadarı fazla

MHP'li Çakıroğlu'ndan Şaban Dişli'nin büyükelçi yapılmasına sert tepki: Aymazlığın bu kadarı fazla

Rahip Brunson'ın avukatından açıklama! Tarih verdi

Rahip Brunson'ın avukatından açıklama! Tarih verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.