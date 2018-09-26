Gönüllü üniversite öğrencilerinden köy çocukları için etkinlik

Bu çalışmayla, çocuklarla bir araya gelerek onlara rol model ve hayallerine ulaşmalarında örnek olmayı amaçladıklarını anlatan Oktar, şunları kaydetti:

Endonezya, Suriye, Afganistan ve Kazakistan ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen gönüllü öğrenciler, Kıyıdüzü ve Sarıkum köylerini ziyaret etti.

"Doğunun ve batının her zaman bir olduğunu gençlere hissettirmeye çalışıyoruz. Programımızda 16 ilk ve ortaokulu ziyaret etmek var. Büyük bir kısmını bittirdik. Okul ziyaretlerinin yanı sıra şehit aileleri ve mezarlıkları ziyaret ediyoruz."

Üniversite öğrencisi Fatma Evegü, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bize bir şeylerin anlatıldığı gibi olmadığını burada gördüm. Burası çok farklı, herkesin gelip görmesini istiyorum." diye konuştu.

Kazakistanlı Hilal Kazak da bir arkadaşının tavsiyesi üzerine projeye katıldığını ifade ederek, "Burada her şey çok güzel. Okulları ziyaret edip onları üniversite okumaya, eğitimlerine devam ettirmeye teşvik ediyoruz. Bunun yanı sıra şehit ailelerini ziyaret ediyoruz." dedi.

