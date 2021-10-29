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Google, 18 yaşından küçüklerin taleplerini dinleyecek

29.10.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google 18 yaşından küçüklerin görsellerini kaldırma taleplerini kabul edecek.

Google, 18 yaşından küçüklerin taleplerini dinleyecek

Bu özellik ilk olarak Ağustos ayında duyurulmuştu, ancak artık yaygın olarak kullanılabilir duruma geldi. Artık herkes Google yardım sayfasından kaldırma işlemini başlatabilir. Başvuru sahiplerinin, arama sonuçlarından kaldırılmasını istedikleri görsellerin URL’lerini, bu görselleri ortaya çıkaran arama terimlerini, reşit olmayan kişinin adını, yaşını ve onlar adına hareket edebilecek kişinin (ebeveyn) adını ve ilişkisini Google'a sağlaması gerekecek.

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REŞİT OLMAYANLARIN GÖRSELLERİNİ KALDIRACAK

Bu tür kaldırma taleplerinde her zaman olduğu gibi, Google’ın kararlarında tam olarak hangi kriterleri uygulayacağını söylemek zor. Şirket, “kamu yararına veya haber değeri taşımaya zorlayan durumlar dışında” reşit olmayanların görsellerini kaldıracağını belirtiyor. AB’nin “unutulma hakkı” yasasını içeren tartışmalı davalarda gördüğümüz gibi, bu terimlerin farklı durumlarda nasıl uygulanacağını yorumlamak zor. Ayrıca Google’ın dilinden, görseldeki kişi şu anda 18 yaşından küçük olmadığı sürece isteklere uymayacağı anlaşılıyor. Yani 30 yaşındaysanız, 15 yaşındayken çekilmiş fotoğraflarınızı kaldırmak için başvuruda bulunamazsınız.

Google ayrıca görselleri arama sonuçlarından kaldırmanın web’den kaldırılma anlamına gelmediğini vurguluyor. Google, belirli türdeki içeriğin kaldırılmasını talep etmek için halihazırda başka yollar da sunuyor. Bunlar, rıza dışı açık görüntüler, sahte pornografi, finansal veya tıbbi bilgiler ve ev adresleri ve telefon numaraları dahil “doxxing” bilgilerini içeriyor.

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