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Google ABD hükümetine karşı kendisini savundu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.10.2020 11:53 | Son Güncelleme

Google geçtiğimiz günlerde ABD hükümeti tarafından firma aleyhine açılan bir dava üzerine kısa bir bilgilendirme metni yayınladı.

Google ABD hükümetine karşı kendisini savundu

Günümüzde internet denildiğinde akla gelen ilk markalardan birisi de Google diyebiliriz. Hatta işe arama motoru tarafıyla bakarsak Google’ın tekel olduğunu söylemek de mümkün. Aslında arama motoru tarafında Google dışında da pek çok farklı alternatif mevcut. Fakat bu alternatiflerin kullanım oranı yok denecek kadar az diyebiliriz.

Özellikle Yandex bu konuda önemli yatırımlar yaptı. Yani Google’a ciddi bir rakip olabilmek adına Türkiye’de dahil pek çok ülkede maddi manevi pek çok operasyon gerçekleştirdi. Fakat günün sonunda baktığımızda yine Google’ı alt edemedi.
Bu durum sadece Türkiye özelinde değil, ABD gibi gelişmiş ülkelerde de aynı. ABD’de Google’a alternatif olabilecek düzeyde pek çok yerli arama motoru olsa da kullanıcılar yine Google’ı tercih ediyorlar.

Geçtiğimiz günlerde ABD’de bazı eyaletler Google’a rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. Google ise bu konu ile ilgili bir bilgilendirme metni yayınlayarak kendisini savundu.

Google’ın yayınladığı metinde, kullanıcıların arama motoru tarafında Google’ı tercih etmelerinin tamamen kullanıcı tercihi olduğuna yer verildi. Ayrıca pek çok modeler arama motoru tercihinin değiştirilmesinin çok basit olduğu dolayısıyla kullanıcıların bunu sadece bir kaç tık ile değiştirebilecekleri de hatırlatıldı.

Bakalım bu işin sonu nereye varacak. Google’ın kendisini gayet başarılı bir şekilde savunduğu açık. Peki ama jüri kimi haklı bulacak? Bekleyip göreceğiz.

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