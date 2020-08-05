HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google bu hizmeti ücretsiz sunacak

Google bu hizmeti ücretsiz sunacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.08.2020 12:28 | Son Güncelleme

Saklanacak verilerin artması ile birlikte, Google yedekleme hizmeti çok daha hızlı bir seviyeye ulaştı. Ayrıca depolama alanı gün geçtikçe bir miktar daha artış gösteriyor diyebiliriz.

Google bu hizmeti ücretsiz sunacak

Google firması, kullanıcıların yeni depolama alanı isteğini gördü ve konuyla ilgili bazı önlemler aldı. Google One olarak bilinen bu yeni hizmet çok ses getirecek.

Genellikle Google ve Android gibi platformlar ücretsiz hizmetler sunabiliyor. Böylece bedava hizmet arayanlar da tatmin olabiliyor. Google One olarak adlandırılan bu yeni bulut hizmeti, 15 GB depolama alanını ücretsiz sunacak. Bu sayede son derece uygun fiyatlarla depolama alanına sahip olabileceksiniz.

GOOGLE ONE 2 TB'A KADAR YEDEKLEME SUNUYOR

Ek ödemeler yapılması halinde daha büyük boyutlarda depolama sunulabilecek. Şimdilik Sadece 15 GB gibi bir depolama alanı ücretsiz kullanılabiliyor. Eğer çok ciddi bir veriye sahip değilseniz 15 GB muhtemelen sizler için yeterli olacaktır. Fakat koleksiyon oluşturmak istiyorsanız ya da çok yüksek bir veriye sahipseniz 2 TB’a kadar yedekleme yapabilirsiniz.

APPLE'IN DA AYNI HİZMETİ VAR

Apple şirketi de yine bu tarz hizmetler sunabiliyor. Şirket, iCloud olarak adlandırılan yedekleme hizmet sayesinde ihtiyaç duyulan verilere hızlıca erişilmesini sağlıyor. Google bu sayede, Apple tarafından verilen önemli bir hizmeti telafi etmiş oluyor. Peki sizce Google One bulut depolama sistemi başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Bu haftanın oyunları!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Google'dan şeffaflık adına yeni adım!Google'dan şeffaflık adına yeni adım!
MSB sözleşmeli er başvuruları başladı!MSB sözleşmeli er başvuruları başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da vaka sayısı patladı mı? İddialar sonrası flaş açıklama

Ankara'da vaka sayısı patladı mı? İddialar sonrası flaş açıklama

Aselsan personelini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı

Aselsan personelini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı

Komşu'dan korkutan açıklama: Her an kontrol dışına çıkabilir

Komşu'dan korkutan açıklama: Her an kontrol dışına çıkabilir

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

İlginizi Çekebilir

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

iPhone 12'nin ilk özelliği sizi çok şaşırtacak!

iPhone 12'nin ilk özelliği sizi çok şaşırtacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google ad tracking şeffaflığı için adım atıyor

Google'dan şeffaflık adına yeni adım!

MediaTek işlemciden gücünü alan telefon: Realme V5 5G!

Realme'nin yeni uygun fiyatlı telefonu tanıtıldı!

Huawei Kirin 1020 mi yoksa Apple A14 Bionic mi?

Hangisi daha iyi olacak: Kirin 1020 mi yoksa Apple A14 mü?

Sosyal medya uzmanından "Teknolojiyi kontrolsüz kullanan çocuklar obez oluyor" uyarısı

Uzmanından ebeveynlere 'teknoloji ile gelen obezite' uyarısı!

Emekliliğe ilk adım: Phil Schiller Apple'daki görevinden ayrıldı!

Ünlü isim Apple'daki görevini bıraktı!

9 yıllık hasret sona erdi: Google Nearby Share'ı yayınladı

9 yıllık hasret sona erdi: Google beklenen uygulamayı yayınladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.