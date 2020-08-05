Google bu hizmeti ücretsiz sunacak

Google firması, kullanıcıların yeni depolama alanı isteğini gördü ve konuyla ilgili bazı önlemler aldı. Google One olarak bilinen bu yeni hizmet çok ses getirecek.

Genellikle Google ve Android gibi platformlar ücretsiz hizmetler sunabiliyor. Böylece bedava hizmet arayanlar da tatmin olabiliyor. Google One olarak adlandırılan bu yeni bulut hizmeti, 15 GB depolama alanını ücretsiz sunacak. Bu sayede son derece uygun fiyatlarla depolama alanına sahip olabileceksiniz.

GOOGLE ONE 2 TB'A KADAR YEDEKLEME SUNUYOR

Ek ödemeler yapılması halinde daha büyük boyutlarda depolama sunulabilecek. Şimdilik Sadece 15 GB gibi bir depolama alanı ücretsiz kullanılabiliyor. Eğer çok ciddi bir veriye sahip değilseniz 15 GB muhtemelen sizler için yeterli olacaktır. Fakat koleksiyon oluşturmak istiyorsanız ya da çok yüksek bir veriye sahipseniz 2 TB’a kadar yedekleme yapabilirsiniz.

APPLE'IN DA AYNI HİZMETİ VAR

Apple şirketi de yine bu tarz hizmetler sunabiliyor. Şirket, iCloud olarak adlandırılan yedekleme hizmet sayesinde ihtiyaç duyulan verilere hızlıca erişilmesini sağlıyor. Google bu sayede, Apple tarafından verilen önemli bir hizmeti telafi etmiş oluyor. Peki sizce Google One bulut depolama sistemi başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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