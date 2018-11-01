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Google çalışanları cinsel tacizler nedeniyle iş bırakma eylemine gidiyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.11.2018 13:52 | Son Güncelleme

Google bu haberle sarsılıyor... Firma çalışanları şirkette yaşanan cinsel tacizler ve kadın meslektaşlarına yönelik eşitsizlik politikaları nedeniyle dünya çapında iş bırakma eylemine gitme kararı aldı.

Google çalışanları cinsel tacizler nedeniyle iş bırakma eylemine gidiyor!

Google'daki cinsel taciz suçlamaları ve kadın çalışanlara eşitsizlik yapıldığı iddiaları dünya genelinde eyleme neden oldu. Google çalışanları bugün topluca iş bırakma eylemi ve yürüyüş gerçekleştiriyor.

Google'ın CEO'su Sundar Pichai, son 2 yılda 13'ü üst düzey yönetici olmak üzere 48 çalışanlarının çeşitli cinsel taciz iddiaları sonucu işten çıkardıklarını açıklamıştı. Pichai, ayrıca personelin eylem yapma hakkını desteklediğini söyledi. Çalışanlara gönderdiği elektronik postada, "Birçoğunuzun hissettiği öfke ve düş kırıklığını anlıyorum" diyen CEO, 'Google'da uzun zamandır devam eden bu meselede ilerleme kaydedilmesi için çaba harcayacağını' ifade etti.

Sosyal medya üzerinden “#GoogleWalkout” etiketi ile başlatılan iş bırakma eylemine Google’ın dünya genelindeki tüm ofislerinden katılım olması bekleniyor.

Google çalışanlarının şirketten 5 talebi var:

1- Şimdi ve gelecekteki tüm çalışanlar için taciz ve ayrımcılık durumlarında zorunlu tahkime son verilsin. (Zorunlu tahkimlik: Çalışanların talep ve anlaşmazlıklarının mahkeme yerine şirket içinde çözümünü öngörüyor.)

2- Fırsat eşitsizliği ve maaşlar konusunda adım atılsın.

3- Kamuoyuna açık bir şekilde cinsel tacizlerle ilgili şeffaflık raporu yayınlansın.

4- Cinsel tacizin güvenli ve anonim olarak bildirilebileceği bir sistem oluşturulsun.

5- Yönetim kuruluna çalışanları temsilen biri atansın.

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Google cinsel taciz iş bırakma eylemi teknoloji

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
çalışanlar hintli olursa .
Boşuna arama motoru dememişler #
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