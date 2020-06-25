Google CEO'su açıkladı! 18 ay sonra hepsi silinecek

Google arama motoru olma görevini her zaman ön planda tutuyor. Şirketin birçok alanda faaliyeti olsa da arama motoru olmak şirket için büyük arz ediyor. Ancak Google kullanıcıları zaman zaman Google'dan şikayetçi oluyor. Bu şikayetlerin en büyük nedeni ise gizlilik sorunları oluşturuyor. Bu sorunlara Google CEO'su Sundar Pichai'den sürpriz bir açıklama geldi. Pichai'nin açıklamalarına göre Google'ın gizlilik sorunlarına çözümü ise şu; bilgileri tamamen silmek.

GOOGLE BİLGİLERİNİZİ 18 AY SONRA SİLECEK

Google CEO'su Sundar Pichai, Google Blog üzerinden yaptığı açıklamada Google'ın tuttuğu bazı verileri, otomatik olarak sileceğini söyledi. Açıklamaya göre, Google kullanıcıların yaptığı her aramanın tam kaydını tutmayacak. Ziyaret geçmişi, web izleme ve konum geçmişi gibi bilgiler 18 ay boyunca Google tarafından saklandıktan sonra otomatik olarak silinecek. Daha önce duyurulan bu ayar varsayılan olarak Google hesaplarına eklenecek. Ancak madalyonun bir de öbür yüzü var.

ESKİ HESAPLARA DESTEK YOK

Sundar Pichai'nin paylaştığına göre var olan Google hesapları bu özellikten faydalanamayacak. Fakat yeni hesaplar, 18 aylık otomatik silme ayarını varsayılan olarak sunacak. Gmail ve Google Fotoğraflar gibi servisler ise bu özellik kapsamında değil. Yani burada da bir ayrım söz konusu.

