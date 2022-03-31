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Google Chrome'un logosu 8 yıl sonra ilk kez değişti! İşte Google Chrome'un yeni logosu

31.03.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014'ten bu yana yenilenmeyen Google Chrome'un logosu değişti. Google, Chrome'un logosunu yıllar sonra ilk kez değiştirmeye karar verdi. Yeni logo Chrome 100 güncellemesi ile kullanıcılara yansıtıldı. İşte Google Chrome'un yeni logosu...

Google Chrome'un logosu 8 yıl sonra ilk kez değişti! İşte Google Chrome'un yeni logosu

Google Chrome tarayıcısı ilk olarak 2008'de piyasaya sürülmüştü. Google Chrome'un logosu, o dönem de yeşil, sarı ve kırmızı renkli üç dilimle çevrili mavi bir daireden oluşuyordu. 2008'den bu yana logo küçük değişikliklere uğramıştı. Ancak yapılan değişikliklere rağmen Google Chrome logosu geniş bir çerçeveden baktığımızda hep aynı kalmıştı. Materyal tasarımlı logoların bir furyaya dönüştüğü günümüzde ise Google, Chrome tarayıcısının logosunda bir değişiklik yapmaya karar verdi.

ŞUBAT AYINDA GOOGLE CHROME'UN YENİ LOGOSU GÖRÜLDÜ

Aslında takvimler şubat ayını gösterdiğinde, Google Chrome tasarımcısı Elvin Hu, yeni Google Chrome logosunu Twitter hesabı üzerinden yayınlamıştı. "8 yıl sonra ilk kez Chrome'un logosunu güncelledik" diyen Hu, yeni logonun yakında cihazlarda görünmeye başlayacağını söylemişti.

Google Chrome'un yeni logosunun artık Chrome 100 sürümü ile kullanıcıların beğenisine sunulduğu aktarıldı.

İŞTE GOOGLE CHROME'UN YENİ LOGOSU

Google Chrome'un yeni logosunda gölgeler kaldırıldı ve renkler daha parlak bir hale getirildi. Böylece logonun sadeleştiği görüldü. Çoğu kullanıcı, ortadaki mavi dairenin daha büyük göründüğünü de fark etti. Logodaki renklerin ise daha canlı olduğu yansıdı.

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Yeni logoyu getiren Google Chrome 100 indirmeye açıldı. Bu noktada, Chrome’un Windows, ChromeOS ve macOS için hazırlanan yeni logoların birbirlerinden ufak tefek farklı olduğunu da hatırlatalım.

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