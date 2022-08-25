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Google Chrome'un reklam engelleyicileri kaldıracağı iddia edildi! Geliştiriciler korku içinde

25.08.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google Chrome'un reklam engelleyicileri kaldıracağı iddiası sosyal medyada olay yarattı. İddianın dayandırıldığı kaynağa göre, Google Chrome bundan yedi ay sonra, Manifest v2 (Mv2) olarak bilinen eski uzantı platformunu desteklemeyi bırakacak. Bunun, reklam gibi belirli içerik türlerini filtrelemek için önemli bir değişim olacağı söyleniyor. Reklam engelleyicilerin ve tarayıcı gizlilik uzantılarının arkasındaki isimlerin, sonun yakın olduğundan korktuğu belirtiliyor.

Google Chrome'un reklam engelleyicileri kaldıracağı iddia edildi! Geliştiriciler korku içinde

Google Chrome'un reklam engelleyicileri kaldıracağı iddiası sosyal medyanın gündemine düştü. Özellikle Ekşi Sözlük'te bu iddia tartışılır oldu. Söz konusu iddia ise İngiliz teknoloji haberleri sitesi The Register'ın hazırladığı bir habere dayandırıyor. O habere göre, Google'ın Chrome Web Mağazası'nın bu ay içinde Manifest V2 (Mv2) uzantısı gönderimlerini kabul etmeyi bırakması bekleniyor. Ocak 2023'ten itibaren enterprise sürümleri için sınırlı istisnalar dışında Chrome, Mv2 kullanılarak oluşturulan uzantıları çalıştırmayı durduracak. Kısacası bu dönem Manifest V2 ürünleri için bir devrin sonu olacak. Haziran 2023'te ise Chrome'un enterprise sürümleri de Mv2 uzantılarının çalışmasını engelleyecek.

"DAHA AZ UZANTI VE DAHA AZ YENİLİK"

Manifest V2 (Mv2) uzantı platformunun yerine ise daha da gelişmiş olan Manifest V3 (Mv3) geliyor. Birkaç uzantı geliştiricisinin iddiasına göre, Manifest V3'e geçilmesinin sonucu daha az uzantı ve daha az yenilik olacak. Reklamları ve diğer içerikleri engelleyen, gizliliği korumak için tasarlanan uzantıların Manifest v3'te çalıştıkları bir senaryoda ise eskisi kadar etkili çalışmayacakları iddia ediliyor.

reklam engelleyici

Sorun olarak bahsettiği bu gelişmeyi "daha sinsi" olarak tanımlayan teknoloji uzmanı Alexei Miagkov, The Register'a, "Manifest v3, uzantıların belirli yeteneklerini sınırlıyor ve inovasyon potansiyelini azaltıyor." dedi.

PEKİ GOOGLE NE DİYOR?

Google ise geliştiricilerle aynı fikirde değil. Teknoloji devi söylenenlerin tam aksini savunuyor. Uzantı platformunun yenilenmesiyle, reklam engelleme ve gizlilik için araç ve uzantı geliştirenler de dahil, tüm geliştiricilerin ihtiyaçlarını karşılayacağını söyleyen internet devi, Mv3'ün uzantıların hassas verilere erişimini sınırlayarak gizliliği geliştirmeyi hedeflediğini ve ihtiyaçlarını kullanıcılarınkilerle dengelemek için uzantı geliştiricileriyle birlikte çalıştığını öne sürüyor.

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Google, değişikliğin içerik engelleyicileri engellemekle ilgili olmadığı konusunda ise ısrar ediyor. Fakat geliştiriciler hala aynı fikirde.

Brave, Opera ve Vivaldi gibi Chromium tabanlı internet tarayıcıları ise Mv2'yi desteklemeye devam etmekle ilgilendiklerini belirttiler.

BRAVE'İN YETKİLİ İSMİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Brave'in Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Brian Clifton, 2021 yılında GitHub'ta yaptığı yorumda "Manifest v2 uzantıları Brave tarafından desteklenecek." demişti. O dönem bu konuda adımlar atacakları söyleyen Clifton, "Bu işlevi yama yoluyla tutabiliriz. V2 mağazadan çekildikten sonra, manifest v2 için kendi uzantı mağazamızı oluşturmamız gerekecek." diye de ekleme yapmıştı.

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