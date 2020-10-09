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Google'dan Android'e 'sesli' yenilik: Kullanıcısına bildirim yollayacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.10.2020 16:37 | Son Güncelleme

Google, Android telefonlar için sesli bildirimler özelliğini duyurdu. Google'ın bu özelliği ile birlikte Android telefonlar seçili sesleri algıladığında kullanıcısına haber verecek.

Google'dan Android'e 'sesli' yenilik: Kullanıcısına bildirim yollayacak!

Ses tanıma özelliği aslında adını ilk kez duyduğumuz bir özellik değil. Daha önce iOS 14'te böyle bir özelliğin olduğu ortaya çıkmıştı. Halihazırda Apple'ın iOS 14 için hazırladığı resmi web sitesinde de ses tanıma özelliğinin varlığı görülebiliyor. Bu özellik, iOS kullanıcılarının kaçırabilecekleri sesli uyarılar için bildirim almalarını sağlıyor. Örneğin; Yangın alarmı ve kapı zili gibi belirli sesler için iOS 14 ile birlikte kullanıcılara bildirim gönderiliyor. Fakat bu özelliğin bugünlerde tekrar gündeme gelmesinin nedeni ne Apple ne de iOS 14. Bunun sebebi Android'in ta kendisi.

ANDROİD SESLİ BİLDİRİMLER İLE ÇEVREDEKİ SESLER ALGILANACAK

Google, Android telefonlar için iOS 14'ün ses tanıma özelliğinin bir benzeri olan sesli bildirimler özelliğini görücüye çıkardı. Bu özellik ile tıpkı iOS 14 ses tanıma özelliği gibi birçok çevresel sesi algılamak ve bunlardan haberdar olmak mümkün oluyor. Google şimdilik 10 farklı sese destek veriyor. 10 farklı sesten biri algılandığında kullanıcıya haber veriliyor. Bu sesler ise şöyle:

  • Duman ve yangın alarmları
  • Sirenler
  • Bebek sesleri
  • Bağırma sesleri
  • Bebek sesleri
  • Kapı Zili sesi
  • Vurma sesleri
  • Bebek sesi
  • Köpek havlaması
  • Cihazlardan çıkan 'Bip' sesi
  • Su sesi
  • Sabit telefon çalma sesi

    İŞİTME PROBLEMİ YAŞAYANLAR İÇİN FAYDALI ÖZELLİK

    Sesli bildirimler özelliği, çevrimdışı çalışabiliyor. Böylece herhangi bir internet bağlantısına gerek kalmıyor. Özellikle duyma problemi yaşayan Android kullanıcılarının faydalanabileceği Android sesli bildirimler özelliği, şimdilik Google Pixel serisi telefonlarda ve bazı Android telefonlarda kullanılabiliyor. Android sesli bildirimler özelliğinin detaylarına ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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