Google'dan Android'e 'sesli' yenilik: Kullanıcısına bildirim yollayacak!

Ses tanıma özelliği aslında adını ilk kez duyduğumuz bir özellik değil. Daha önce iOS 14'te böyle bir özelliğin olduğu ortaya çıkmıştı. Halihazırda Apple'ın iOS 14 için hazırladığı resmi web sitesinde de ses tanıma özelliğinin varlığı görülebiliyor. Bu özellik, iOS kullanıcılarının kaçırabilecekleri sesli uyarılar için bildirim almalarını sağlıyor. Örneğin; Yangın alarmı ve kapı zili gibi belirli sesler için iOS 14 ile birlikte kullanıcılara bildirim gönderiliyor. Fakat bu özelliğin bugünlerde tekrar gündeme gelmesinin nedeni ne Apple ne de iOS 14. Bunun sebebi Android'in ta kendisi.

ANDROİD SESLİ BİLDİRİMLER İLE ÇEVREDEKİ SESLER ALGILANACAK

Google, Android telefonlar için iOS 14'ün ses tanıma özelliğinin bir benzeri olan sesli bildirimler özelliğini görücüye çıkardı. Bu özellik ile tıpkı iOS 14 ses tanıma özelliği gibi birçok çevresel sesi algılamak ve bunlardan haberdar olmak mümkün oluyor. Google şimdilik 10 farklı sese destek veriyor. 10 farklı sesten biri algılandığında kullanıcıya haber veriliyor. Bu sesler ise şöyle: