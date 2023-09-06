Google'dan Android logosunda değişiklik! İşte yenilenen logo...

Google, görsel kimliğine yönelik bir güncelleme paylaştı. Böylece yeni Android logosu tasarımını ortaya çıkardı. The Verge'ün haberine göre Android logosu biraz daha farklı görünmeye başlayacak.

Buna göre Google, uzun süredir devam eden küçük harfli "android" stilizasyonundan uzaklaşıyor.

ANDROID İÇİN ARTIK BÜYÜK "A"

Habere göre, yazı karakteri Google'ın kendi logosunda kullanılan yazı karakterine daha yakın olacak ve Android artık büyük A ile yazılacak.

Buna ek olarak Android robotu (bugdroid), duruma göre renkli varyasyonlarla 3 boyutlu bir görünüm kazanacak.

Google, güncellenen logo ve 3D bugdroid gibi marka kimliğinin yeni yönlerinin bu yıldan itibaren Android cihazlarda ve daha fazla yerde göründüğünün görülmeye başlanacağını duyurdu.

