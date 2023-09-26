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Google'dan dikkat çeken karar! Bir dönem sona eriyor

26.09.2023 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, Gmail'in Temel HTML sürümünü kullanımdan kaldıracak. Google, bir destek sayfasında, "Ocak 2024'e kadar Gmail'i tarayıcınızda Temel HTML görünümünde görüntüleyebilirsiniz. Bu tarihten sonra Gmail otomatik olarak Standart görünüme geçecek" dedi.

Google'dan dikkat çeken karar! Bir dönem sona eriyor

The Register'ın haberine göre Google, e-posta hizmeti Gmail'in Temel HTML sürümünü sonlandıracak.

GOOGLE SÖZCÜSÜNÜN AÇIKLAMASI

Google'ın Temel HTML desteğini sona erdirme kararını ne zaman aldığı belli değil ancak haber kaynağı The Register, Google'a Temel HTML'ye son verme kararının ne zaman ve neden alındığını sorduğunda, bir sözcünün kendilerine şu açıklamayı gönderdiğini söyledi:

“Gmail Temel HTML görünümleri, Gmail’in 10+ yıl önce modern halefleri tarafından değiştirilen eski sürümleridir ve Gmail’in tüm özellik işlevlerini içermez.”

"BU TARİHTEN SONRA..."

Google'ın bir destek sayfasında yer alan açıklamasında ise, "Ocak 2024'e kadar Gmail'i tarayıcınızda Temel HTML görünümünde görüntüleyebilirsiniz. Bu tarihten sonra Gmail otomatik olarak Standart görünüme geçecek" ifadeleri yer alıyor.

gmaill

Ancak görme engelli kullanıcılar, bu kararın iyi bir karar olmadığını düşünüyor gibi görünüyor.

Mastodon'da kendisini "görme engelli bir teknoloji uzmanı" olarak tanımlayan Pratik Patel, "Gmail'in HTML görünümünü kullanan pek çok görme engelli insan tanıyorum. Sadece kafaları karışmakla kalmayacak, aynı zamanda mutsuz da olacaklar" diyerek söz konusu kararı eleştirdi.


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