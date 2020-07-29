HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google'dan flaş karar: Türkiye'deki alışveriş reklamları kaldırılıyor!

Google'dan flaş karar: Türkiye'deki alışveriş reklamları kaldırılıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.07.2020 13:55 | Son Güncelleme

Google Rekabet Kurulu kararı sonrası arama motorundaki reklamlarda değişiklik yapacak. Google'ın Rekabet Kurulu kararı sonrası yapacağı değişiklik ile birlikte alışveriş reklamları kaldırılacak. Google alışveriş reklamlarının kaldırılacağı tarih ise belirlendi.

Google'dan flaş karar: Türkiye'deki alışveriş reklamları kaldırılıyor!

Google alışveriş yapmak isteyen kullanıcılarına, arama motoru aracılığıyla bir kolaylık sağlıyor. Bu kolaylık sayesinde bir kullanıcı örnek olarak arama kısmına 'akıllı telefon' yazdığında, Google ilk olarak bir slider şekilde alışveriş sitelerinin reklamlarını listeliyor. Ancak Google'ın Türkiye nezdinde aldığı bir karar ile bu durum artık değişiyor.

GOOGLE ALIŞVERİŞ REKLAMLARI TÜRKİYE'DE DURDURULUYOR

Rekabet Kurulu'nun Mayıs 2020'deki Alışveriş kararına uymak üzere yeni bir karar aldı. Google'ın kararıyla birlikte 10 Ağustos'tan itibaren arama sayfasının üst kısmında yer alan slider reklamlar kaldırılacak. Bu reklamlar hiçbir kullanıcıya Google ana sayfası aracılığıyla gösterilmeyecek. Google alışveriş reklamları için hazırladığı açıklamasında ise ''Rekabet Kurumu'nun Mayıs 2020'deki Alışveriş kararına uymak üzere, Alışveriş Karşılaştırma Servisleri'nin (AKS) bu reklamlara eşit erişimini sağlayan ve Alışveriş reklamlarının kullanıcılar ve satıcılar için kalitesini koruyan bir çözüm önerisinde bulunduk.'' dedi. Google'ın konu hakkındaki açıklamasının tamamı ise şöyle:

“Avrupa'daki Google Alışveriş Reklamları davasında başarılı şekilde uygulanan çözüm yolu ile büyük benzerlikler taşıyan önerimizin, Türkiye'de kararın yerine getirilmesine ilişkin sürenin sonuna kadar Rekabet Kurulu tarafından kabul edilip edilmeyeceği belirsizlik taşıyor. Bu nedenle faaliyetlerimizi yasal çerçevede sürdürmek amacıyla, Alışveriş reklamlarını Türkiye'deki Google Arama sayfalarından kaldırmaktan başka bir seçeneğimiz maalesef bulunmuyor."

GOOGLE'DAN REKABET KURULU İLE YENİ BİR ANLAŞMA UMUDU

Google yaptığı açıklamanın devamında alışveriş reklamları için açık bir kapı bıraktı. Google açıklamasında, ''Bu sorunları önümüzdeki aylarda çözüme kavuşturabilmeyi ve Rekabet Kurulu ile alışveriş reklamlarını Türkiye'ye tekrar getirebilmemizi sağlayacak bir anlaşmaya varabilmeyi umuyoruz.'' ifadelerini kullandı. Ancak yeni bir anlaşmaya kadar, daha önce de ifade ettiğimiz gibi söz konusu alışveriş reklamları Google Türkiye ana sayfasında yer almayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Botların üzerindeki bu delik bakın ne işe yarıyormuş! Botların üzerindeki bu delik bakın ne işe yarıyormuş!
Xiaomi'nin yeni oyun canavarı sahneye çıkıyor!Xiaomi'nin yeni oyun canavarı sahneye çıkıyor!
Mülki İdare Amiri kimdir? Mülki idare Amiri ne iş yapar? Mülki İdare Amiri ne kadar maaş alır?Mülki İdare Amiri kimdir? Mülki idare Amiri ne iş yapar? Mülki İdare Amiri ne kadar maaş alır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

36 saattir haber alınamıyor! Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu

36 saattir haber alınamıyor! Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Bayram öncesi kritik gün! Gözler 16.00'ya çevrildi

Bayram öncesi kritik gün! Gözler 16.00'ya çevrildi

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

İlginizi Çekebilir

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Volkswagen’in en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in en büyük otomobil görüntülendi!

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Xiaomi Black Shark 3S sahneye çıkıyor

Xiaomi'nin yeni oyun canavarı sahneye çıkıyor!

Motorola model yelpazesini genişletmeye devam ediyor

Motorola'dan yeni döneme yeni telefon!

Samsung tablet pazarından vazgeçmemekte ısrarcı

Samsung tablet pazarından vazgeçemiyor!

Realme orta seviyedeki modellerine bir yenisini daha ekliyor

Realme orta seviyedeki modellerine bir yenisini daha ekliyor

İnsanlığın son umudu küresel ısınma tehlikesi yaşıyor!

İnsanlığın son umudu tarihi tehlike altında!

Bixby'e büyük darbe: Samsung Google Asistan'a geçebilir!

Samsung ile Google güçlerini birleştiriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.