Google'dan flaş karar: Türkiye'deki alışveriş reklamları kaldırılıyor!

Google alışveriş yapmak isteyen kullanıcılarına, arama motoru aracılığıyla bir kolaylık sağlıyor. Bu kolaylık sayesinde bir kullanıcı örnek olarak arama kısmına 'akıllı telefon' yazdığında, Google ilk olarak bir slider şekilde alışveriş sitelerinin reklamlarını listeliyor. Ancak Google'ın Türkiye nezdinde aldığı bir karar ile bu durum artık değişiyor.

GOOGLE ALIŞVERİŞ REKLAMLARI TÜRKİYE'DE DURDURULUYOR

Rekabet Kurulu'nun Mayıs 2020'deki Alışveriş kararına uymak üzere yeni bir karar aldı. Google'ın kararıyla birlikte 10 Ağustos'tan itibaren arama sayfasının üst kısmında yer alan slider reklamlar kaldırılacak. Bu reklamlar hiçbir kullanıcıya Google ana sayfası aracılığıyla gösterilmeyecek. Google alışveriş reklamları için hazırladığı açıklamasında ise ''Rekabet Kurumu'nun Mayıs 2020'deki Alışveriş kararına uymak üzere, Alışveriş Karşılaştırma Servisleri'nin (AKS) bu reklamlara eşit erişimini sağlayan ve Alışveriş reklamlarının kullanıcılar ve satıcılar için kalitesini koruyan bir çözüm önerisinde bulunduk.'' dedi. Google'ın konu hakkındaki açıklamasının tamamı ise şöyle: