HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google'dan şarj adaptörü kararı! Apple ve Samsung'u takip etti

Google'dan şarj adaptörü kararı! Apple ve Samsung'u takip etti

18.08.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, şarj adaptörü konusunda Apple ve Samsung'un sistemini uygulayacak. Çünkü Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun kutusundan şarj adaptörü çıkmayacak. Bu karar bazı tüketicilerin hoşuna gitmeyebilir.

Google'dan şarj adaptörü kararı! Apple ve Samsung'u takip etti

Şarj cihazı konusunda Apple iPhone 12 ile birlikte önemli bir adım attı. Cupertinolu şirket, çevresel faktörleri gözeterek iPhone kutularından şarj cihazını kaldırmaya karar verdi. Oldukça fazla eleştiri alan bu karar sonrası, Samsung da Galaxy S21 ailesinde aynı stratejiyi uyguladı ve Galaxy S21'in kutusundan da şarj cihazı çıkmadı. Şimdi ise aynı stratejiyi Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun ufak bir duyurusunu gerçekleştiren Google uygulamaya başlıyor.

Rusya'da Google'a 4 milyon ruble cezaRusya'da Google'a 4 milyon ruble ceza

PIXEL 6 İLE BİR DÖNEM SONA ERİYOR

Son birkaç yıldır Google, her Pixel telefon ile bir şarj adaptörü gönderdi. Ancak Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro ile bu dönem sona eriyor. Google, Pixel 5A'nın bir şarj adaptörü içeren son Pixel telefon olduğunu söylüyor.

NEDEN KUTUDAN ÇIKIYOR?

Şirket, çoğu insanın zaten bir USB Type-C şarj adaptörüne sahip olduğunu, bu nedenle artık telefon kutularına şarj adaptörü eklemeye gerek olmadığını belirtiyor. Google'ın aldığı karar, özellikle Apple'a karşı yapılan eleştirileri de hesap katarsak, tüketicilerin pek de hoşuna gitmeyebilir.

Öte yandan müşterilere daha az şarj adaptörü gönderilmesi teorik olarak elektronik atıkları azaltıyor. Fakat yine de bunu kanıtlamak zor.

Google, Apple'ın izinden gidiyor: Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro görücüye çıktı!Google, Apple'ın izinden gidiyor: Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro görücüye çıktı!

Bu üç büyük telefon üreticisinin şarj adaptörünü kutudan çıkarmasıyla, diğer şirketler de aynı şeyi yapmak ve benzer stratejiyi uygulamak için daha kolay hareket edebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manavgat'taki yangın sonrası endişelendiren açıklama: Ekosistem değişebilirManavgat'taki yangın sonrası endişelendiren açıklama: Ekosistem değişebilir
Yozgat'ta şaşırtan olay! Yüzünü gören paniklediYozgat'ta şaşırtan olay! Yüzünü gören panikledi
Herkesi ilgilendiriyor! Uzun süre bu derecede kullanmayınHerkesi ilgilendiriyor! Uzun süre bu derecede kullanmayın
Anahtar Kelimeler:
Apple Google Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi!

Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi!

Taliban, burka giymeyen kadını infaz etti!

Taliban, burka giymeyen kadını infaz etti!

Afganistan'da isyan başladı! Bayrakları indiriyorlar

Afganistan'da isyan başladı! Bayrakları indiriyorlar

Gündem olan mülteci yorumu! "Bacını, karını, kızını..."

Gündem olan mülteci yorumu! "Bacını, karını, kızını..."

Mide bulandıran olay! 5 çocuk babası, 14 yaşındaki kuzenine...

Mide bulandıran olay! 5 çocuk babası, 14 yaşındaki kuzenine...

Taliban için çok konuşulacak Atatürk benzetmesi

Taliban için çok konuşulacak Atatürk benzetmesi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı

Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kabil'de korkunç görüntü! Uçağın tekerleğinden insanlar düştü

Kabil'de korkunç görüntü! Uçağın tekerleğinden insanlar düştü

Bakan Koca'dan '4. doz aşı' açıklaması

Bakan Koca'dan '4. doz aşı' açıklaması

Zarifa Ghafari: Beni öldürecekler

Zarifa Ghafari: Beni öldürecekler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.