Google'dan şarj adaptörü kararı! Apple ve Samsung'u takip etti

Şarj cihazı konusunda Apple iPhone 12 ile birlikte önemli bir adım attı. Cupertinolu şirket, çevresel faktörleri gözeterek iPhone kutularından şarj cihazını kaldırmaya karar verdi. Oldukça fazla eleştiri alan bu karar sonrası, Samsung da Galaxy S21 ailesinde aynı stratejiyi uyguladı ve Galaxy S21'in kutusundan da şarj cihazı çıkmadı. Şimdi ise aynı stratejiyi Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun ufak bir duyurusunu gerçekleştiren Google uygulamaya başlıyor.

PIXEL 6 İLE BİR DÖNEM SONA ERİYOR

Son birkaç yıldır Google, her Pixel telefon ile bir şarj adaptörü gönderdi. Ancak Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro ile bu dönem sona eriyor. Google, Pixel 5A'nın bir şarj adaptörü içeren son Pixel telefon olduğunu söylüyor.

NEDEN KUTUDAN ÇIKIYOR?

Şirket, çoğu insanın zaten bir USB Type-C şarj adaptörüne sahip olduğunu, bu nedenle artık telefon kutularına şarj adaptörü eklemeye gerek olmadığını belirtiyor. Google'ın aldığı karar, özellikle Apple'a karşı yapılan eleştirileri de hesap katarsak, tüketicilerin pek de hoşuna gitmeyebilir.

Öte yandan müşterilere daha az şarj adaptörü gönderilmesi teorik olarak elektronik atıkları azaltıyor. Fakat yine de bunu kanıtlamak zor.

Bu üç büyük telefon üreticisinin şarj adaptörünü kutudan çıkarmasıyla, diğer şirketler de aynı şeyi yapmak ve benzer stratejiyi uygulamak için daha kolay hareket edebilir.

