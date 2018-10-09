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Google’dan Super Selfie Mode paylaşımı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.10.2018 09:35 | Son Güncelleme

Google, 9 Ekim’de resmiyet kazanacak olan Pixel 3 ve Pixel 3 XL modelleri için gizemli bir Super Selfie Mode açıklamasında bulundu. İşte konu hakkındaki detaylar.

Google’dan Super Selfie Mode paylaşımı

Malum, Google’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Pixel 3 ve Pixel 3 XL kısa bir süre sonra resmiyet kazanmış olacak. Fakat Google’ın yeni nesil akıllı telefon modelleri karaborsa üzerinden çoktan satışa sunulduğu için, telefon hakkındaki tüm özellikleri biliyoruz.

Hatırlanacağı üzere Pixel 3 ve Pixel 3 XL kısa süre önce bazı ülkelerde el altından satılmaya başlanmıştı. Son dönemlerin en büyük skandallarından birine imza atan Google cephesinden bu konu hakkında net bir açıklama gelmedi. Yani daha tanıtımı bile yapılmamış bir telefonun, nasıl olup da el altından satışa sunulduğu hala gizemini koruyor.

Fakat görünen o ki Google da artık bu duruma alışmış. Zira Google’ın yetkili isimleri de yaptıkları paylaşımlarda Pixel 3 ve Pixel 3 XL ile ilgili sızıntılara göndermede bulunuyorlar.

Keza geçtiğimiz gün Google’ın resmi twitter hesabından yapılan bir paylaşımda da yapılan sızıntılara ufak bir göndermede bulunuldu.

Pixel 3 ve Pixel 3 XL’de bulunacak olan Super Selfie Mode hakkında bir paylaşım yapan Google, bu özellik hakkındaki detayların 9 Ekim’de açıklanacağını belirtti.

Super Selfie Mode basit bir şekilde tek kamera ile bokeh efekti vermeyi sağlıyor. Yani normalde çift kameralı telefonlarla çekilen portre modunu, Super Selfie Mode sayesinde tek kameralı Pixel 3 ve Pixel 3 XL ile de çekebiliyorsunuz. Görünen o ki Google’ın hala 9 Ekim’de bahsedeceği birkaç detay mevcut.

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Anahtar Kelimeler:
Google Pixel 3

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