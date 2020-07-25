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  4. ‘Google’den arıyoruz’ diyerek 1 milyon TL’lik vurgun yaptılar

‘Google’den arıyoruz’ diyerek 1 milyon TL’lik vurgun yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 09:58 | Son Güncelleme

İnternet arama motoru olan ’Google’den arıyoruz’ diyerek 36 firmayı internette reklam ve firma isimlerinin üst sıralarda çıkacağı yönünde dolandıran suç örgütüne yönelik Afyonkarahisar merkezli Hakkari’de yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 4’ü tutuklandı.

‘Google’den arıyoruz’ diyerek 1 milyon TL’lik vurgun yaptılar

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kendilerini Google güncelleme departmanı veya Google adına faaliyet gösteren şahıslar olarak tanıtıp 36 firmayı Google üzerinde reklam kaydı oluşturulacağı, iş yerine ait reklamının Google’da üst sıralarda yer alacağı ya da daha öncesinde reklam kaydının olduğunu belirterek yaklaşık 1 milyon TL dolandıran suç örgütüne yönelik operasyon yaptı.

‘Google’den arıyoruz’ diyerek 1 milyon TL’lik vurgun yapan 4 kişi tutuklandı

Operasyonda Afyonkarahisar ve Hakkari’de 15 ev ve 2 iş yerine baskınlar düzenlendi. Baskınlarda 15 kişi gözaltına alınırken, 10 kişi adliyeye sevk edildi. Örgüt lideri oldukları öne sürülen U.D. A.D. M.B. Afyonkarahisar’daki sulh ceza hakimliğince, Y.D. ise Hakkari’deki sulh ceza hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üye olmak" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. Şüphelilerden 6 zanlı ise serbest bırakıldı.

İHA

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