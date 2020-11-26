HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google, Facebook ve Amazon'a Fransa'dan uyarı!

Google, Facebook ve Amazon'a Fransa'dan uyarı!

26.11.2020 10:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Google, Facebook ve Amazon'a Fransa'dan uyarı!

Fransa, Google, Facebook ve Amazon gibi büyük internet şirketlerine 15 Aralık'a kadar dijital hizmet vergisi ödemeleri için ihtarda bulundu.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni dijital vergi kapsamında söz konusu şirketlerin dijital olarak yapılan satışlardan elde ettikleri gelirlerin yüzde 3'ü kadar 15 Aralık'a kadar vergi ödemesi yapmaları istendi.

ABD YÜZÜNDEN UYGULANMAMIŞTI

Hükümetin 2019’da ülke içinde 25 milyon avro, küresel olarak ise 750 milyon avronun üzerinde gelir elde eden şirketlerin dijital hizmetlerden sağlanan yüzde 3'lük vergi ödemeleri kapsamındaki bu kararı yönetim, ABD ile ticaret ihtilaflarını tırmandırmamak için bu yılın başında uygulamadı.

Fransa hükümetinin söz konusu kararından sonra ABD Başkanı Donald Trump, Paris yönetimini Fransız şarabı ve peynirlerine vergi artırımı getirerek dijital vergiye misilleme yapmakla tehdit etmişti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatında (OECD) uluslararası vergi kurallarının yeniden düzenlenmesinin ve dijital şirketler için vergilerin netleştirilmesinin 2021’nin ortasına uzamasından dolayı Fransa söz konusu verginin Aralık 2020’de uygulanacağını açıklamıştı.

Fransa, OECD’de vergi konusunda bir anlaşma olursa söz konusu vergiyi geri çekeceğini de belirtmişti.

Rekabet Kurulu'ndan Google'a idari para cezası!Rekabet Kurulu'ndan Google'a idari para cezası!

Öte yandan, gelecek yılın taslak bütçesinde Fransa yönetimi dijital vergiden 400 milyon avroluk bir gelir sağlamayı bekliyor.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı? 'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı?
PTT KEP adresi nedir, nasıl alınır?PTT KEP adresi nedir, nasıl alınır?
2021 Ramazan ne zaman hangi aya denk geliyor?2021 Ramazan ne zaman hangi aya denk geliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İroni sanılan sözleri gerçek çıktı! Ağabeyini müdür atadı

İroni sanılan sözleri gerçek çıktı! Ağabeyini müdür atadı

Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...

Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...

İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya yanıt

İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya yanıt

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

Güney Kore'den Facebook'a 6 milyon dolar ceza!

Facebook'a milyonlarca dolarlık ceza!

iPhone 12 Pro'nun donanım maliyeti şaşırtıyor!

Bir iPhone 12 Pro ne kadara mal oluyor?

PTT KEP adresi alma... PTT KEP nedir? KEP adresi giriş, başvuru ve sorgulama ekranı! Kep adresi fiyatları!

PTT KEP adresi nedir, nasıl alınır?

Huawei P50 Pro tasarımından ilk görsel!

İşte yaklaşan amiral gemisinden ilk görsel!

Wow Sinyali: 43 yıllık gizemli sinyalin kaynağı bulunmuş olabilir!

43 yıllık gizemli sinyalin kaynağı bulunmuş olabilir!

Giriş seviyesine geldiler: Samsung Galaxy A12 ve Galaxy A02s tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Samsung 'ortak özellikli' yeni telefonlarını tanıttı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.