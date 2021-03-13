Google Haritalar eksik yolları eklemenize izin verecek

Google, önümüzdeki haftalarda Haritalar’da bir kuruluşun fotoğraflarını yüklemenize olanak tanıyan yeni bir özelliği kullanıma sunacak. Kısa bir metin açıklamasıyla dilediğiniz bir yerin fotoğraflarını uygulamaya yükleyebileceksiniz.

Artık bir mekan hakkında yorum yapmak ya da mekandaki bir değişikliği bildirmek için mekanın yıldız derecelendirmelerine katılmak zorunda kalmayacaksınız. Haritalar’da bir yere baktığınızda Güncellemeler sekmesinde fotoğrafları artık görebilirsiniz. Google Haritalar’ın gelişmesine katkıda bulunmak için aynı sekmedeki “fotoğraf güncellemesi yükle” düğmesine dokunmanız yeterli.

Son olarak Google, bir masaüstü düzenleme aracıyla harita değişikliklerini bildirme özelliğini kullanıma sunuyor. Değişen harita ve yol bilgilerini direkt olarak düzenleyebileceksiniz. Haritalar’da Yan menüden “Düzenle” yi seçerek ve çizgiler çizerek Haritalar’da eksik yolları ekleyebilirsiniz. Yenilenmiş Haritalar, bir yolun yönünü değiştirmenize, yanlış yolları yeniden hizalamanıza ve silmenize de yardım edecek.