HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google Haritalar eksik yolları eklemenize izin verecek

Google Haritalar eksik yolları eklemenize izin verecek

13.03.2021 09:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Google Haritalar eksik yolları eklemenize izin verecek

Google Haritalar platformunu daha bilgilendirici ve doğru hale getirmenize yardımcı olabileceğiniz üç yeni yöntem duyurdu. İnsanlar evlerinden çıkmadan önce çevrimiçi olarak haritalarda daha faydalı sonuçlar elde edebilecek. 

Google, önümüzdeki haftalarda Haritalar’da bir kuruluşun fotoğraflarını yüklemenize olanak tanıyan yeni bir özelliği kullanıma sunacak. Kısa bir metin açıklamasıyla dilediğiniz bir yerin fotoğraflarını uygulamaya yükleyebileceksiniz.

Artık bir mekan hakkında yorum yapmak ya da mekandaki bir değişikliği bildirmek için mekanın yıldız derecelendirmelerine katılmak zorunda kalmayacaksınız. Haritalar’da bir yere baktığınızda Güncellemeler sekmesinde fotoğrafları artık görebilirsiniz. Google Haritalar’ın gelişmesine katkıda bulunmak için aynı sekmedeki “fotoğraf güncellemesi yükle” düğmesine dokunmanız yeterli.

Son olarak Google, bir masaüstü düzenleme aracıyla harita değişikliklerini bildirme özelliğini kullanıma sunuyor. Değişen harita ve yol bilgilerini direkt olarak düzenleyebileceksiniz. Haritalar’da Yan menüden “Düzenle” yi seçerek ve çizgiler çizerek Haritalar’da eksik yolları ekleyebilirsiniz. Yenilenmiş Haritalar, bir yolun yönünü değiştirmenize, yanlış yolları yeniden hizalamanıza ve silmenize de yardım edecek.

Google ayrıca Haritalar’daki bilgiler artık doğru değilse bunları yeniden adlandırmanıza olanak da tanıyacak. Herhangi birinin Haritaları düzenlemesine izin vermek riskli olabilir. Bu nedenle Google Haritalar bünyesine insanların yanlış bilgi eklemesini önlemek için yayınlamadan önce yol güncellemelerine katkıda bulunacak. Özellik şu an için ABD’de geçerli. Teknoloji devi, bu özelliği önümüzdeki aylarda 80 farklı ülkede kullanıma sunacak.

Samsung Türkiye üretime başladı! Fiyatlar dibe vurdu!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadıAkılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadı
Asus, ROG Phone 5 cihazını piyasaya sürdüAsus, ROG Phone 5 cihazını piyasaya sürdü
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
Google
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Korkunç olay! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Bir kadın cinayeti daha! Tabancayla vurularak öldürüldü

Bir kadın cinayeti daha! Tabancayla vurularak öldürüldü

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Antalya'da feci kaza! Burcu'dan acı haber

Antalya'da feci kaza! Burcu'dan acı haber

Doğum gününde toprağa verilecek

Doğum gününde toprağa verilecek

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Koronavirüste ilaç müjdesi

Koronavirüste ilaç müjdesi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Diğer Haberler

Find X3 ailesi oldukça iddialı geliyor

Find X3 ailesi oldukça iddialı geliyor

Android 11 güncelleme planını yayınladı

Android 11 güncelleme planını yayınladı

Samsung Galaxy M12 modelini tanıttı

Samsung Galaxy M12 modelini tanıttı

6000 mAh değerde piliyle dikkatleri üzerine çekiyor

Poco M3 uygun fiyatıyla favori telefon olmaya aday

Facebook Sticker reklamlarının testine başladı

Facebook Sticker reklamlarının testine başladı

Chrome Android sürümü yeni özelliklere kavuşacak

Chrome Android sürümü yeni özelliklere kavuşacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.