HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google ile Oracle arasındaki 'Android' davası, Yüksek Mahkemeye taşındı

Google ile Oracle arasındaki 'Android' davası, Yüksek Mahkemeye taşındı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.10.2020 10:06 | Son Güncelleme

ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın, Google aleyhine Android işletim sisteminde Java yazılım platformunun kullanılması nedeniyle açtığı fikri mülkiyet davası, Yüksek Mahkemede görülmeye başlandı.

Google ile Oracle arasındaki 'Android' davası, Yüksek Mahkemeye taşındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrimiçi olarak görülen davada, Google'ın avukatları, 2007'de cep telefonları için bir işletim sistemi olarak geliştirilen Android'i hazırlarken milyonlarca satır yeni bilgisayar kodu yazıldığını, yazılım tabanı olarak kullanılan Java'dan ise yalnızca 11 bin 330 satır kod kullanıldığını belirterek, fikri mülkiyet iddiasının haksız olduğunu savundu.

Java'nın bir açık platform, bir Uygulama Programlama Arayüzü (API) olduğunu vurgulayan Google tarafı, açık platformlardaki kök kodları kullanmanın bilgisayar ve yazılım endüstrisi içinde yaygın bir uygulama olduğunu, bunun fikri mülkiyet kapsamında sayılamayacağını ileri sürdü.

Ayrıca Oracle, kodun kendine ait kısmı için telif hakkı talep ediyor.

MAHKEME, 2010'DAKİ DAVADA GOOGLE'I HAKLI BULMUŞTU

Oracle'ın 2010'da Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesine açtığı davada, mahkeme Google'ı haklı bulmuştu.

Oracle, kararı temyize götürmüş, Temyiz Mahkemesi 9 Mayıs 2014'te verdiği kararda, API'lerin telif hakkı kapsamına girdiğine hükmetmişti.

Temyiz sürecinin ardından Google, davayı ABD Yüksek Mahkemesine taşımıştı.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım' 'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım'
Koronavirüs paylaşımı yaptı, sosyal medyayı karıştırdı!Koronavirüs paylaşımı yaptı, sosyal medyayı karıştırdı!
En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi! En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi
Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi
Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu
Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu
Yüzde 20 indirimin detayları belli oldu
Yüzde 20 indirimin detayları belli oldu
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
BAE'den skandal hamle! Türk Kızılay ekibi gözaltına alındı
BAE'den skandal hamle! Türk Kızılay ekibi gözaltına alındı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Özel tasarım iPhone 12 siparişe açıldı, fiyatı dudak uçuklattı!
Özel tasarım iPhone 12 siparişe açıldı, fiyatı dudak uçuklattı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Önce gündem oldu, sonra arkasındaki gerçek anlaşıldı!
Önce gündem oldu, sonra arkasındaki gerçek anlaşıldı!
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Donald Trump'ın koronavirüs paylaşımına Facebook ve Twitter'dan engel!
Koronavirüs paylaşımı yaptı, sosyal medyayı karıştırdı!
Apple açıkladı: iPhone 12 tanıtım tarihi belli oldu!
Apple açıkladı: iPhone 12 tanıtım tarihi belli oldu!
iPhone 12 anketi Android kullanıcılarının bir sonraki telefonunu ortaya çıkardı
Tercihiniz hangisi olacak? Son ankette dikkat çeken sonuçlar!
Google Workspace: Google G Suite'i yeniledi!
Google milyonlara hitap eden hizmetin adını değiştirdi!
Gözler Elon Musk'ta: Tesla Model Y'nin cam tavanı uçtu iddiası!
Bu otomobilin başına gelen yok artık dedirtti!
2020 Nobel Fizik Ödülü 3 bilim insanına verildi
Yılın en önemli ödüllerinden biri sahiplerini buldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.