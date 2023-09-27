Google'ın 25. yaş günü Doodle oldu! Google kurucusu kimdir, ne zaman kuruldu, hangi tarihte? Popüler arama motorunun kuruluş tarihi

Google ne zaman kuruldu, sorusunun yanıtı 25. yaş günü doodle'ı nedeniyle vatandaşlar tarafından merak edildi. Lary Page ve Sergey Brin yıllar önce kurduğu arama motorunun hikayesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte konuya dair merak edilenler ve Google'ın 25. yaş günü doodle'ı...

GOOGLE'DAN 25. YAŞ GÜNÜ DOODLE'I

Google 25. doğum günü Doodle'ı, arama motorunda yer aldı.

GOOGLE NE ZAMAN KURULDU, HANGİ TARİHTE?,

Google aslında 4 Eylül 1998 yılında Kaliforniya’da kurulmuştur.

Google içinde bulunduğumuz ayda 25. doğum gününü kutluyor. Lary Page ve Sergey Brin tarafından kurulan arama motoru devi 19 Ağustos 2004 tarihinde halka arz edildi. Halka arzın gerçekleştiği dönemde, Larry Page, Sergey Brin ve Eric Schmidt, takip eden yirmi yıl boyunca, yani 2024 yılına kadar Google'da birlikte çalışmak üzere anlaştılar. Kuruluşundan bu yana misyonu "dünyadaki bilgiyi organize etmek ve bunu evrensel olarak erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmektir. Gayri resmî sloganı ise, Google mühendisi Amit Patel tarafından bulunan ve Paul Buchheit tarafından desteklenen "Don't be evil" yani ‘kötü olma’dır. 2006 yılında, hâlen şirket merkezi konumunda olan Mountain View, Kaliforniya'ya taşınmıştır.

Google'ın dünya çapında veri merkezlerinde bir milyondan fazla sunucuda çalıştığı, bir milyardan fazla arama isteğini işlediği ve kullanıcıları tarafından oluşturulan verinin gün başına yirmi dört petabayt olduğu tahmin edilmektedir.

Kuruluşundan bugüne dek gerçekleşen büyüme hızı, şirketin temel web arama motorunun ötesinde ürünler, satın almalar ve ortaklıklar zincirinin meydana gelmesini sağladı. Şirket, Orkut, Google Buzz ve Google+ gibi sosyal ağ araçları ile elektronik posta hizmeti Gmail servisi gibi çevrimiçi verimlilik yazılımları sunmakta, ek olarak, web tarayıcısı Google Chrome, fotoğraf görüntüleme ve düzenleme yazılımı Picasa ve anlık mesajlaşma Google Talk gibi uygulamalarla masaüstüne kadar uzanmaktadır. Bunlar dışında, Android mobil işletim sistemi gelişimine öncülük yapmıştır.

GOOGLE KURUCUSU KİMDİR?

Google'ın kurucusu Lary Page ve Sergey Brin'dir.

