Google'ın gizli mod davasındaki itirazı sonuç vermedi

Davayı geçtiğimiz yaz açan tüketiciler, Chrome'da veri toplamayı kapattıklarında bile, web siteleri tarafından kullanılan diğer Google araçlarının kişisel bilgilerini topladığını iddia etmişlerdi. Arama devi ise kullanıcıların gizlilik politikasını kabul ettiğini ve bu nedenle Google'ın veri topladığını da bildiklerini söylemişti. Fakat mahkemenin yargıcı, önemli bir karar verdi.

GOOGLE'IN TALEBİ REDDEDİLDİ

Bloomberg'in haberine göre, federal yargıç, Google'ın çatı şirketi Alphabet Inc.'ın davanın düşmesi talebine onay vermedi. Yargıç Lucy Koh, kararında, ''Mahkeme, Google'ın, kullanıcı gizli tarama modundayken iddia edilen veri toplama işlemiyle ilgilendiği konusunda kullanıcıları bilgilendirmediği sonucuna varmıştır'' ifadelerine yer verdi.

GOOGLE İDDİALARA İTİRAZ ETTİ

Google sözcüsü Jose Castaneda e-postayla yaptığı açıklamada ise "Bu iddialara şiddetle itiraz ediyoruz ve bunlara karşı kendimizi savunacağız" dedi. Google ayrıca, davacıların, şirketin veri toplama uygulamalarını açıkça ifşa ettiğini söylediği gizlilik politikasına rıza gösterdiklerini savundu.

