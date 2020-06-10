Google'ın hoşuna gitmeyecek gelişme: Apple arama motoru satın alabilir!

Apple ile Google'ın arasına zaman zaman açılıyor. Ancak hala birçok konuda ortaklıkları devam ediyor. Bu ortaklıklardan birisi, iPhone gibi Apple cihazların varsayılan arama motoru seçeneğinde de kendini belli ediyor. Apple kullanıcılarına varsayılan arama motoru olarak Google'ı kullandırıyor. Bunun için Google Apple'a da hatrı sayılır bir rakam ödese de verdiği paranın karşılığını fazlasıyla alıyor. Analist Toni Sacconaghi'ye göre bu 'alan memnun satan memnun' tarzındaki ortaklık artık bozulmalı.

APPLE GOOGLE'UN YERİNİ DOLDURMALI

Bernstein analisti Toni Sacconaghi, Apple'ın Google ile olan anlaşmasını sona erdirmesi gerektiği görüşünde. Analiste göre, Apple kendisine özel bir arama motoru satın almalı. Bunun için de en uygun aday gizlilik konusunda ilkelere sahip olan DuckDuckGo.

25 MİLYAR DOLAR GOOGLE'A GİTMEYECEK

Sacconaghi, DuckDuckGo'nun 1 milyar doların altında bir fiyatla, Apple'a göre uygun bir fiyatla satın alınabileceğini söylüyor. Apple'ın bu yolu tercih etmesiyle birlikte Google'ın sadece iOS reklamları üzerinden kazandığı 25 milyar dolarlık geliri de Apple'ın kasasında toplayabileceğini belirtiyor. DuckDuckGo ile Apple arasında bilindiği kadarıyla herhangi bir görüşme yapılmış değil. Ancak görünüşe bakılırsa Apple bu yolu tercih ederse oldukça karlı çıkabilir.

