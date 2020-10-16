HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google’ın yeni özelliği sayesinde bir şarkıyı mırıldanarak aratabileceksiniz

Google’ın yeni özelliği sayesinde bir şarkıyı mırıldanarak aratabileceksiniz

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.10.2020 12:42 | Son Güncelleme

Google’ın arama motoruna getirdiği yeni özellik sayesinde, akıllara takılan şarkının ne olduğunu düşünerek geçirilen günler sona erecek.

Google’ın yeni özelliği sayesinde bir şarkıyı mırıldanarak aratabileceksiniz

Google, arama motoruna eklediği yeni özellik sayesinde bir şarkının temel melodisiyle arama yapmaya olanak tanıyan “arama için mırıldan” özelliğini getirdi.

Google’ın yeni özelliği iOS ve Android’lerdeki Google uygulamasında kullanılabilir durumda.

Bu özellikten faydalanmak için Google’a ‘bu şarkı nedir?” diye sormanız veya “şarkıyı ara” butonuna tıklayarak aradığınız şarkının melodisini mırıldanmanız yeterli.

Google daha sonra mırıldanmanıza en yakın olduğunu düşündüğü bir dizi sonuç sunacak. Temelde diğer Google aramaları gibi yapılan bu özellikte de sonuçlar üzerine tıklanabilecek. Google’ın yeni inovasyonunun Shazam’ı nasıl etkileyeceği merak konusu.

1

Peki bu arama özelliği nasıl çalışıyor? Bu özellik oldukça karmaşık bir çalışma sistemine sahip.

Sesi, numara temelli bir diziye dönüştürmek için makine öğrenimini kullanan sistem, daha sonra sonuçları mevcut şarkılarla karşılaştırıyor ve tüm bu işlemleri saniyeler içinde gerçekleştiriyor.

2

Google’ın kullandığı modeller, insan sesi, ıslığı ve mırıldanması gibi çeşitli kaynakları ve stüdyo kayıtlarını kullanabilmek üzere eğitiliyor.

Google’ın bu yeni özelliği İOS üzerinden kullanılabilir ve Android’de 20 dilde kullanımda.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
Razer Blackshark V2 İncelemesiRazer Blackshark V2 İncelemesi
İşte şam tatlısının tarifi...İşte şam tatlısının tarifi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Nefes kesen operasyon! Ankara'ya silah getiriyorlardı
Nefes kesen operasyon! Ankara'ya silah getiriyorlardı
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Ucuz kablosuz kulaklık, büyük bir rağbet görecek
Ucuz kablosuz kulaklık, büyük bir rağbet görecek
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Bu iPhone'ların geri dönmesi artık mümkün değil!
Bu iPhone'ların geri dönmesi artık mümkün değil!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki uzay "hurdası" yörüngede çarpışmanın eşiğinden döndü
Uzayda facianın eşiğinden dönüldü!
Razer Blackshark V2 İncelemesi
Razer Blackshark V2 İncelemesi
iPhone 12 ailesinin RAM miktarları ortaya çıktı
iPhone 12 ailesinin bir detayı daha belli oldu
Samsung, profesyonellere yönelik SD kart çözümlerini tanıttı
Samsung, profesyonellere yönelik SD kart çözümlerini tanıttı
Facebook yapay zeka ile dünyaya sonsuz enerji mi sağlayacak?
Facebook temiz enerji için düğmeye bastı! Yeni bir gücü var
Apple iPhone 12 ön siparişleri başlamadan Apple Store'u satışa kapattı
Apple mağazasını satışa kapattı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.