Google’ın yeni özelliği sayesinde bir şarkıyı mırıldanarak aratabileceksiniz

Google, arama motoruna eklediği yeni özellik sayesinde bir şarkının temel melodisiyle arama yapmaya olanak tanıyan “arama için mırıldan” özelliğini getirdi.

Google’ın yeni özelliği iOS ve Android’lerdeki Google uygulamasında kullanılabilir durumda.

Bu özellikten faydalanmak için Google’a ‘bu şarkı nedir?” diye sormanız veya “şarkıyı ara” butonuna tıklayarak aradığınız şarkının melodisini mırıldanmanız yeterli.

Google daha sonra mırıldanmanıza en yakın olduğunu düşündüğü bir dizi sonuç sunacak. Temelde diğer Google aramaları gibi yapılan bu özellikte de sonuçlar üzerine tıklanabilecek. Google’ın yeni inovasyonunun Shazam’ı nasıl etkileyeceği merak konusu.

Peki bu arama özelliği nasıl çalışıyor? Bu özellik oldukça karmaşık bir çalışma sistemine sahip.

Sesi, numara temelli bir diziye dönüştürmek için makine öğrenimini kullanan sistem, daha sonra sonuçları mevcut şarkılarla karşılaştırıyor ve tüm bu işlemleri saniyeler içinde gerçekleştiriyor.

Google’ın kullandığı modeller, insan sesi, ıslığı ve mırıldanması gibi çeşitli kaynakları ve stüdyo kayıtlarını kullanabilmek üzere eğitiliyor.

Google’ın bu yeni özelliği İOS üzerinden kullanılabilir ve Android’de 20 dilde kullanımda.



