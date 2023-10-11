Google, iOS’taki yerini korumak için Apple'a yılda ne kadar ödüyor? Son iddia dudak uçuklattı!

Google ve Apple pek çok alanda rakipler ve öncelikle iOS ve Android tartışmasında karşı karşıya geliyorlar. Ancak şirketler aynı zamanda birbirlerinin bilançolarına da doğrudan katkı sağlıyor olabilir. Örneğin Apple ve Google'ın, Google'ın Apple'ın iOS cihazlarında varsayılan arama motoru olarak kalmasını sağlayan bir anlaşmayan bir anlaşmaları olduğu, bu anlaşma kapsamında Google'ın Apple'a her yıl yüksek miktarda ödeme yaptığı öne sürülüyor. Peki ne kadarlık bir ödemeden bahsediliyor?

GOOGLE, HER YIL APPLE'A BİR SERVET Mİ ÖDÜYOR?

Her iki şirket de söz konusu iddiayla ilgili herhangi bir miktar açıklaması yapmasa da, The Register'ın analist firması Bernstein'ın bir raporuna dayandırdığı haberine göre Google, "iPhone'da baskın arama motoru" olarak kalmak için Apple'a yılda 18 milyar ila 20 milyar dolar arasında bir ödeme yapıyor.

Bu yorumun, ABD Adalet Bakanlığı'nın Google'a karşı açtığı bir antitröst davası kapsamında soruşturduğu Apple ve Google arasındaki Bilgi Hizmetleri Anlaşması (ISA) bağlamında yapıldığı bilgisi veriliyor.

"APPLE'IN YILLIK İŞLETME KARININ %14-16'SINI OLUŞTURUYOR"

Android Authority'nin haberine göre;

Söz konusu raporda, federal mahkemenin Google aleyhine karar verme ve Apple ile yaptığı arama anlaşmasını feshetmeye zorlama olasılığı olduğu belirtilirken, bu anlaşmanın Apple'ın yıllık işletme karının %14-16'sını oluşturduğu söyleniyor. Google'ın mali raporlarında ise toplam reklam gelirinin %22'sinin trafik edinme maliyetlerine ödendiği belirtiliyor.

Bernstein, Apple'ın bu %22'nin %40'ını (Google'ın toplam reklam gelirinin %8,8'i olarak hesaplanıyor) alabileceğini belirtiyor.

"APPLE'IN 2022'DE ELDE EDECEĞİ GELİR..."

Google'ın 2022'de reklamlardan 222,47 milyar dolar gelir elde ettiği, bunun da Apple'ın 2022'de elde edeceği gelirin yaklaşık 19,5 milyar dolar olduğunu gösterdiği söyleniyor.

ISA'nın rakamsal değerinin kime sorduğunuza bağlı olarak değiştiği, ABD Adalet Bakanlığı'nın Apple'ın Google ile olan ISA'dan yaklaşık 10 milyar dolar aldığını düşündüğü, ancak raporun bu rakamın dış kaynaklardan geldiğini belirttiği aktarılıyor.

Federal mahkeme Google aleyhine karar verir ve ISA'yı feshetmeye zorlarsa, Apple, Microsoft Bing gibi diğer arama motorlarını bünyesine katabilir ve hatta kendi arama motorunu piyasaya sürme fırsatını yakalayabilir. Ancak, Google'ın antitröst davasında yakın bir zamanda bir karar çıkması beklenmiyor. Kararın 2024'te çıkabileceğine yönelik kesin olmayan, tahmin içeren yorumlar yapılıyor.

