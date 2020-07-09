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Google ipucunu bıraktı: Android 11 ne zaman tanıtılacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.07.2020 18:15 | Son Güncelleme

Google Android 11 tanıtım tarihi için büyük bir ipucu bırakmış olabilir. Google'ın düzenlediği Hey Google Konferansı'nda aktarılan bilgilere göre Android 11 ile buluşmamız çok yakın.

Google ipucunu bıraktı: Android 11 ne zaman tanıtılacak?

Android 11'in de iOS 14 kadar bekleyeni var. Zira, Android dünyasındaki birçok akıllı telefon üreticisi kullanıcılarına son Android güncellemesini vermek için deyim yerindeyse hazır kıta bekliyor. Ancak bunun için Google'ın Android 11'i resmi olarak tanıtması gerekli. Halihazırda beta sürecinde olsa da Android 11 henüz tanıtılmış değil. Fakat Google Hey Google Konferansı'ndan gelen bilgiler bu tarihe çok yaklaştığımızı gösteriyor.

ANDROİD 11 NE ZAMAN TANITILACAK?

Google, Hey Google adıyla (“Works With “Hey Google” Smart Home Summit – APAC”) düzenlediği konferansında Android 11 geliştiricilerine bir bilgilendirme sundu. Konferansta ise bir detay herkesin dikkatini çekti. Zira, Google lansmanında 8 Eylül tarihi için ''8 Eylül Android 11 lansmanı için kontrol listesi'' ifadesi geçti. Bu Android 11'in 8 Eylül'de tanıtılacağına dair en önemli işaretlerden biriydi.

Android 11

GOOGLE'DAN DAHA AÇIK DUYURU BEKLENİYOR

Tabi ki Google'ın 8 Eylül'de Android 11 tanıtımı düzenleyeceğine dair herhangi bir kesinlik yok. Ancak lansmanda, özellikle de Google yetkilisinin ağzından böyle bir ifade çıkması bize büyük bir ipucu veriyor gibi görünüyor. Tabi Android 10'un 3 Eylül'de tanıtıldığını düşündüğümüzde bu tarihin daha da gerçekçi durduğunu söylememiz mümkün. Bakalım ilerleyen günlerde Google'dan 'daha açık' bir tanıtım duyurusu gelecek mi?

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