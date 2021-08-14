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Google, konum verilerini satan bir şirketi yasakladı

14.08.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SafeGraph, diğer Android uygulamalarındaki eklentiler aracılığıyla coğrafi konum kayıtlarını toplayan ve ardından bunları The New York Times ve Centers for Disease Control dahil olmak üzere kuruluşlar için birleştiren birkaç şirketten biriydi.

Google, konum verilerini satan bir şirketi yasakladı

Rapora göre Google, Haziran ayında geliştiricilere SafeGraph’ın yazılım geliştirme kitini yedi gün içinde kaldırmaları gerektiğini söyledi. Ancak, SafeGraph cephesinde bir değişiklik yaşanmadı. Artık internette gizlilik ve güvenlik konuları hiç olmadığı kadar önemli olduğundan Google bu konuyla ilgili agresif adımlar atmaya başladı.
Aralık 2020’de Google ve Apple, ABD ordusu ile çalıştığı bildirilen X-Mode Social adlı benzer bir hizmeti yasaklamıştı. Kullanıcı verilerinin toplanması ve izinsiz paylaşılması artık uygulamaların üzerine titrediği bir konu. Her ne kadar kullanıcılar uygulamalara veri toplanması için izin vermek zorunda olsa da çoğu kullanıcı bunun farkında değil.

Konum toplama uygulamalarını sık sık eleştiren Senatör Ron Wyden (D-OR), hizmeti yasaklama hareketini hem övdü hem de eleştirdi. “Bu, Google’ın yaptığı doğru bir hareket, ancak çok daha fazlası gerekiyor. Şirkerlerin, kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini bu kötü amaçlı uygulamalardan korumak için gerçek bir plana ihtiyacı var” dedi. Yine de insanların ve şirketlerin bu konuda daha duyarlı olması iyi bir başlangıç.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Google
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