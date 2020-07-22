Google Meet Gmail ile profesyonel bir uygulama olacak

Google, pandemi döneminin başında, video konferans uygulaması Meet’in daha pratik ve gelişmiş bir kullanıma sahip olacağına dair söz vermişti. Bu söz de hem iOS hem de Android versiyonunu kapsıyordu. Şirket şimdi Android versiyonu için güncellemeleri yayınlamaya başladı. Sırada ise iOS versiyonu var.

GOOGLE MEET GMAİL'E EKLENİYOR

Yeni güncelleme ile Gmail Android uygulamasının içinde Meet için özel bir sekme olacak. Bu sekmeye tıklayan kullanıcılar ile kontaklarıyla, Meet görüşmeleri başlatabilecekler.

Kullanıcılar Meet uygulamasını kullanmak istemiyorlarsa, Gmail uygulamasının ayarlarından bu sekmeyi kapatabilecekler.

ÜCRETSİZ GMAİL İÇİN KRİTİK TARİH 30 EYLÜL

Ücretsiz Gmail kullanıcıları, 30 Eylül’den sonra her aramada 60 dakikalık kesintisiz görüşme hakkına sahip olacak. 30 Eylül’e kadar ise bu sınırlama yok. Ancak ücretli G Suite kullanıcılar, zaman sınırı olmadan görüşme yapmaya devam edebilecek.

Google, Meet’i yakın gelecekte, profesyonel G Suite kullanıcıları için bir iş merkezi haline dönüştürmeyi planlıyor. Uygulamanın ana sayfası üzerinde, şirket içi görüşmeler, zamanlanmış toplantılar, iş kontaklarıyla iletişim kurma seçenekleri gibi imkanlar bulunacak.

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