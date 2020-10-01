Google mesajları otomatik olarak kategorize edeceğini açıkladı

Google şimdi de mesajlar için atılım yapacağını açıkladı. Google mesajları otomatik olarak kategorize ederek bu karmaşayı ortadan kaldıracak.

KİMDEN GELDİĞİ TESPİT EDİLEREK KARIŞIKLIK GİDERİLECEK

Özelliğin kendisi oldukça basit olacak. Uygulamanın içinde yer alacak olan tek bir satırda mesajların kimden geldiği tespit ederek kategoriler içerisine dahil edilecek. Bunlar arkadaşlarınızla düzenli görüşmeleri, bankalardan ve perakende mağazalardan işlem onaylarını, OTP mesajlarını, teklifleri içerecek. Uygulama bunları otomatik olarak kategorilere ayıracak, organizasyonu artıracak ve uygulamadaki karmaşayı azaltacak.

Bu özellik diğer üçüncü taraf SMS uygulamalarında zaten mevcut. Bu nedenle varsayılan bir Google uygulamasına entegre edildiğini görmek güzel. Halen test aşamasında olduğundan Google’ın bunu ne zaman yaygın olarak sunacağı belirsiz. Sadece Android kullanıcılarına sunulacak olan bu özelliğin 2020’nin sonlarında göreceğimizi düşünüyoruz.

Eğer Android telefon kullanıyorsanız, SMS mesajlarınız için Google Mesajlar uygulamasını buradan indirebilir ve siz de Google’ın sunacağı özellikler ile hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Ayrıca Google Mesajlar uygulamasını aynı WhatsApp Web’de olduğu gibi herhangi bir internet tarayıcınız üzerinden de kullanabildiğinizi belirtelim.

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