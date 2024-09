Google My Activity nedir, ne işe yarar? Google My Activity geçmişi nasıl silinir?

Google Etkinliğim olarak bilinen My Activity paneli sayesinde kullanıcıların arama motoru hareketlerinin kayıt altında tutulması ve deneyimlerin özelleştirilmesi mümkün olur. Bu panele erişim sağlayan bir kişi arama, ziyaret, uygulama geçmişi gibi çeşitli verilerin tüm detaylarına ulaşabilir. Denetim seçenekleri ile özelleştirilebilen Google My Activity sayfasında geçmiş ayarları temelde 3 ayrı başlık altında ele alınır. Bu bağlamda Google My Activity geçmişini silme, devre dışı bırakma ve yönetme işlemleri hakkında ayrıntılı bilgiler aktarılmalıdır.

Google My Activity nedir?

Google My Activity olarak bilinen hizmet sayesinde bu arama motoru üzerinden gerçekleştirilen tüm etkinlikler kaydedilebilir. Türkçeye "Google Etkinliğim" olarak geçen bu platformdan ziyaret geçmişi ve arama geçmişi gibi pek çok detaya ulaşılır.

Kullanıcıların Google arama motoru aracılığı ile ulaştığı hizmetlerin daha faydalı bir hale getirilmesini sağlayan Etkinliğim sayfasından kullanılan güncel uygulamalar, ziyaret edilen siteler ve kayıtlı şifreler gibi verilere de erişim sağlanması mümkündür.

Google My Activity platformuna erişen bir kişinin sayfadaki denetimler ile etkinliklerini görüntülemesi veya silmesi söz konusu olur. Bu platformda etkinlik görüntüleme ve silme işlemlerinin tamamlanması için sıralanan temel kategoriler ise şu şekildedir:

Web ve Uygulama Etkinliği

Konum Geçmişi

Youtube Geçmişi

Google My Activity ne işe yarar?

Google üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin her birinin kaydedilmesini sağlayan My Activity platformu sayesinde daha önce erişim sağlanan sitelerin, yapılan arama motoru sorgulamalarının veya gerçekleştirilen etkinliklerin tamamı görüntülenebilir. Bu platform aynı zamanda söz edilen verilerin kaydedilmesini istemeyen veya bunların bir kısmını kayıtlardan silmeyi hedefleyen kişilere denetimler ile özelleştirme seçeneği sunar. Google Etkinliğim sayfasının kullanıcılara sunduğu avantajları merak eden kişilere aşağıdaki bilgiler aktarılabilir:

Google Chrome, Youtube, Haritalar, Google Drive, Google Fotoğraflar ve Gmail gibi platformlar üzerinden gerçekleştirilen etkinliklerin tüm detayları bu sayfadan yönetilebilir.

Etkinliğim sayfasında kayıtlı olan bilgiler sayesinde daha önce gerçekleştirilen herhangi bir eylemin veya yapılan arama motoru sorgusunun kolaylıkla bulunması söz konusudur.

Google My Activity kapsamında kayıtlı olan kullanıcı etkinlikleri ile kişiye özel bir arama motoru deneyimi sunulması kolaylaşır.

Bu sayfanın denetim paneli kullanılarak seçilen verinin, belirli bir döneme ait olan etkinliklerin ya da tüm kayıtlı kullanıcı hareketlerinin silinmesi mümkün olur.

Yine Google Etkinliğim paneli üzerinden gerçekleştirilen seçimler doğrultusunda kullanıcı etkinliklerinin belirli aralıklarla silinmesi için özelleştirme yapılabilir.

Google My Activity nasıl kullanılır?

Google Etkinliğim paneline erişim sağlayarak çeşitli verileri veya hareketleri düzenlemek ya da görüntülemek isteyen kişiler bu sayfanın nasıl kullanıldığını araştırır. 3 ayrı kategoriden farklı veri kayıtlarına ulaşılmasını mümkün kılan Google My Activity paneli aşağıdaki adımlar doğrultusunda kullanılabilir:

Google Etkinliğim sayfasına erişim sağlamak amacıyla ilk olarak Google hesabına giriş yapılır.

Buradan sol kısımda yer alan panel yardımıyla “Veriler ve gizlilik” sekmesine ulaşılmalıdır.

Açılan sekmede aşağı yönlü olarak hareket edildiğinde “Geçmiş ayarları” başlığı ile karşılaşılır.

Bu başlığın altında Google Etkinliğim ayarlarının yapılmasını mümkün kılan “Web ve Uygulama Etkinliği, Konum Geçmişi, Youtube Geçmişi” gibi menüler mevcuttur.

Herhangi bir menü başlığına tıklayan kullanıcılar bu kapsamda yer alan tüm etkinlikleri görüntüleyebilir, aç/ kapat özelliklerini kullanabilir ve silme işlemini gerçekleştirebilir.

Örneğin “Web ve Uygulama Etkinliği” sayfasına giriş yapıldığı zaman bu özelliğin açık mı kapalı mı olduğu görülebilir.

Yine aynı sayfadan sil butonu kullanılarak herhangi bir döneme ait olan etkinlikler silinebilir ya da otomatik silme özelliği aktifleştirilebilir.

“Tüm Web ve Uygulama Etkinliği’ni Yönet” özelliğinden yararlanan kullanıcılar ise tarih ve ürün filtresini kullanarak istedikleri verileri görüntüleyebilir ya da silebilir.

Google My Activity geçmişi nasıl silinir?

Google Etkinliğim sayfasından "Youtube Geçmişi", "Konum Geçmişi", "Web ve Uygulama Etkinliği" menüleri kullanılarak kayıtlı hareketlerin silinmesi mümkündür. Bu işlemin gerçekleştirilmesi için Google My Activity sayfasından ilgili başlığa tıklanması ve ardından yönet seçeneğinin kullanılması gerekir. Erişim sağlanan sayfada yer alan sil butonuna tıklayan kullanıcılar son bir saat, son gün, tüm zamanlar ve özel aralık opsiyonlarından herhangi birini tercih edebilir.

Google My Activity nasıl devre dışı bırakılır?

Google My Activity panelini devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar 2 ayrı seçenekten yararlanabilir. Bu seçeneklerden ilki Google My Activity devre dışı bırakma işlemi için kapat butonunun kullanılmasıdır. İkinci seçenek ise yine aynı buton kullanılırken tüm etkinlik geçmişinin de kalıcı olarak silinmesidir.

Sıralanan seçeneklere ulaşılması için ilk olarak Google hesabından “Veriler ve gizlilik” ile “Geçmiş ayarları” menülerine erişim sağlanmalıdır. Ardından hangi geçmiş ayarının devre dışı bırakılacağı belirlenerek “kapat” butonuna ulaşılabilir.