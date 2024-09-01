Google My Activity nedir, ne işe yarar? Google My Activity geçmişi nasıl silinir?

Google Etkinliğim olarak bilinen My Activity paneli sayesinde kullanıcıların arama motoru hareketlerinin kayıt altında tutulması ve deneyimlerin özelleştirilmesi mümkün olur. Bu panele erişim sağlayan bir kişi arama, ziyaret, uygulama geçmişi gibi çeşitli verilerin tüm detaylarına ulaşabilir. Denetim seçenekleri ile özelleştirilebilen Google My Activity sayfasında geçmiş ayarları temelde 3 ayrı başlık altında ele alınır. Bu bağlamda Google My Activity geçmişini silme, devre dışı bırakma ve yönetme işlemleri hakkında ayrıntılı bilgiler aktarılmalıdır.
Google My Activity olarak bilinen hizmet sayesinde bu arama motoru üzerinden gerçekleştirilen tüm etkinlikler kaydedilebilir. Türkçeye "Google Etkinliğim" olarak geçen bu platformdan ziyaret geçmişi ve arama geçmişi gibi pek çok detaya ulaşılır.
Kullanıcıların Google arama motoru aracılığı ile ulaştığı hizmetlerin daha faydalı bir hale getirilmesini sağlayan Etkinliğim sayfasından kullanılan güncel uygulamalar, ziyaret edilen siteler ve kayıtlı şifreler gibi verilere de erişim sağlanması mümkündür.
Google My Activity platformuna erişen bir kişinin sayfadaki denetimler ile etkinliklerini görüntülemesi veya silmesi söz konusu olur. Bu platformda etkinlik görüntüleme ve silme işlemlerinin tamamlanması için sıralanan temel kategoriler ise şu şekildedir:
Google üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin her birinin kaydedilmesini sağlayan My Activity platformu sayesinde daha önce erişim sağlanan sitelerin, yapılan arama motoru sorgulamalarının veya gerçekleştirilen etkinliklerin tamamı görüntülenebilir. Bu platform aynı zamanda söz edilen verilerin kaydedilmesini istemeyen veya bunların bir kısmını kayıtlardan silmeyi hedefleyen kişilere denetimler ile özelleştirme seçeneği sunar. Google Etkinliğim sayfasının kullanıcılara sunduğu avantajları merak eden kişilere aşağıdaki bilgiler aktarılabilir:
Google Etkinliğim paneline erişim sağlayarak çeşitli verileri veya hareketleri düzenlemek ya da görüntülemek isteyen kişiler bu sayfanın nasıl kullanıldığını araştırır. 3 ayrı kategoriden farklı veri kayıtlarına ulaşılmasını mümkün kılan Google My Activity paneli aşağıdaki adımlar doğrultusunda kullanılabilir:
Google Etkinliğim sayfasından "Youtube Geçmişi", "Konum Geçmişi", "Web ve Uygulama Etkinliği" menüleri kullanılarak kayıtlı hareketlerin silinmesi mümkündür. Bu işlemin gerçekleştirilmesi için Google My Activity sayfasından ilgili başlığa tıklanması ve ardından yönet seçeneğinin kullanılması gerekir. Erişim sağlanan sayfada yer alan sil butonuna tıklayan kullanıcılar son bir saat, son gün, tüm zamanlar ve özel aralık opsiyonlarından herhangi birini tercih edebilir.
Google My Activity panelini devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar 2 ayrı seçenekten yararlanabilir. Bu seçeneklerden ilki Google My Activity devre dışı bırakma işlemi için kapat butonunun kullanılmasıdır. İkinci seçenek ise yine aynı buton kullanılırken tüm etkinlik geçmişinin de kalıcı olarak silinmesidir.
Sıralanan seçeneklere ulaşılması için ilk olarak Google hesabından “Veriler ve gizlilik” ile “Geçmiş ayarları” menülerine erişim sağlanmalıdır. Ardından hangi geçmiş ayarının devre dışı bırakılacağı belirlenerek “kapat” butonuna ulaşılabilir.