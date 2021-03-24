Google Pixel 6 ekran altı parmak izi ile gelecek

TechRadar raporuna göre, geliştirici kdrag0n, ikinci Android 12 geliştirici önizlemesindeki kodda “UdfpsControllerGoogle” dan bahsetti. “Udfps”, özelliğin gelecekteki bir Pixel cihazı için gelebileceğini öne süren ekran altı parmak izi tarayıcısı anlamına geliyor. Bu aynı zamanda, özelliğin genel olarak Android işletim sistemi tarafından desteklenmesi yerine, özelliğin Pixel akıllı telefonlar için geliştirildiği anlamına gelmekte.

ÖNEMLİ İPUCU VERDİ

Bu söylentiden yola çıkarak Google’un ekran altı parmak izi tarayıcısı olan bir Pixel başlatacağını varsaymak şu an için yanlış olur. Ancak bu yolda önemli bir ipucu verilmiş durumda. Pixel 6 ekran altı parmak izi tarayıcısı ve Android işletim sisteminin en son yinelemesiyle birlikte gelecek gibi duruyor.

Daha önce, şirketin cihazın kilidini açmak için ekran içi parmak izi tarayıcısı ve yüz tanıma sisteminin bir kombinasyonunu kullanabileceğine dair raporlar da ortaya çıkmıştı. Android 12 beta sürümünde fark edilen bir diğer yeni özellik, şirketin karanlık modunda bazı değişiklikler yapması oldu. Şu anda Pixel cihazları siyah bir arka plan sunuyor. Ancak daha yeni güncellemeyle, desteklenen uygulamaların arka planı griye dönüyor. Daha koyu rengin OLED ekrandaki pil tüketimini azaltmada etkili olduğu düşünüldüğünde bu hamle biraz değişik kaçıyor. Pixel 6 için söylentiler yakın zamanda netlik kazanacaktır.

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