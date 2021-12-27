Google Pixel 6 ekran sorunlarıyla mücadele ediyor

Bu şikayetlerden ilki internete girememe ile ilgiliydi. Hemen ardından kullanıcılar durduk yere hata almaya başladıklarını belirtti. Yaşanan gelişmeler üzerine Google cihazları ile ilgili güncelleme kararı alındı. Yazılım ile ilgili sorunlar güncelleme üzerinden halledilse bile donanım tarafı biraz farklı.

GOOGLE PIXEL 6'DA CAN SIKAN EKRAN SORUNU

Google tarafından geliştirilen Pixel 6 cihazı şimdi görünüşe bakılırsa daha büyük sorunlar ile karşı karşıya. Gelen son detaylara bakacak olursak ekranda durduk yere bazı çatlaklar oluşuyor. Reddit üzerinden paylaşılan bazı görsellere baktığımızda kullanıcılar hiçbir sebep yokken durduk yere bu cihazların çatladığını iddia ediyor.

Konuyla ilgili detaylı araştırmalar yapıldığında fazla basınç ve sıcaklıklarda bu tür ekran problemlerinin yaşandığı görülüyor. Akıllı telefonun bir ucundan başlayan çatlak her yere yayılıyor. Böylece cihaz kullanılamaz hale geliyor. Google tarafından yapılan açıklamada bu problemin varlığı kabul edildi. Şirket üretim sürecinde hata yaptığını söylüyor.

Google Pixel cihazı ekran sorunlarıyla boğuşmaya devam ederken kullanıcılar teknik servislere akın ediyor. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda bu cihazlar ile ilgili daha fazla şikayet gelecek.

Google Pixel 6 ağ sorunları büyümeye devam ediyor

