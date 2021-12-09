Google Pixel cihazlar otomobilleri çalıştıracak!

Google Pixel cihazları küresel çapta geniş bir kullanıma sahip. Bu akıllı telefon modelleri Google ile tam uyumlu olduğu için yazılımsal açıdan başarılı diyebiliriz. Ancak bazı eksiklikler vardı. Şirket bu eksiklikleri giderme kararı aldı. Böylece kullanıcıların bu akıllı telefon modellerinden daha fazla keyif alması bekleniyor.

İŞTE GOOGLE PİXEL MODELLERİNE GELEN ÖZELLİKLER

Gelen ilk değişikliklerden birisi de yakın paylaşım işlevi oldu. Bu özelliği kullanmanız ile birlikte fotoğraflar ve diğer dosyaları hızlı bir şekilde paylaşmanız kolaylaşıyor. Ayrıca şirket bu özelliği daha fazla hızlandırdı. Böylece dosya paylaşımını çabucak yapmak mümkün.

OTOMOBİLLER YENİ PİXEL'LERLE ÇALIŞIYOR

Google tarafından geliştirilen Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerinde kullanıcılar BMW araçlarının kilidini açabiliyor. Ayrıca bu araçlarını çalıştırma gibi bir imkanları var. Dijital araba anahtarı işlevi Tesla tarafından çok başarılı bir şekilde kullanılıyor. Google ise bunu kendi akıllı telefon modellerine getirdi.

Pixel Face olarak isimlendirilen bir Snapchat filtresi kullanıcılara yeni özelliklerden bir tanesi olarak sunuldu. Ayrıca Google asistan platformunu etkinleştirmek isteyenler güç düğmesine ne kadar basacakları konusunda kendileri karar verebilecek. Böylece telefonu kapatmak isteyenler yanlışlıkla Google Asistan programını başlatmayacak. Google Pixel cihazları böylece daha fazla özellik kazanmış oluyor.

Pixel Buds üzerinden bundan sonra geliştirilmiş bas seviyesi kontrolü yapılabilecek. Ayrıca trafik kazası algılama gibi özellikler yine daha fazla kullanıcıya sunuluyor.

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