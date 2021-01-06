Google play hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Her cihazın sosyal medya uygulamalarını indirebilmek, oyun satın alabilmek veya programlara ulaşabilmek için işletim sistemlerine uygun dijital mağazası vardır. Bu dijital mağazalardan en popüleri ise Google Play Store. Ancak Android işletim sistemine sahip cihazı olan kullanıcılar, uygulama indirmek için kullanılan Google Play Store'u çeşitli sebepler yüzünden silmek ve hesaplarını kalıcı bir şekilde kapatmak isteyebilir. Siz de Google Play Store hesabınızı nasıl sileceğinizi merak ediyor ve bunun yollarını arıyorsanız "Google Play hesap silme işlemi nasıl yapılır?" gibi merak edilen soruları sizin için cevapladık.
Genellikle şirketler hesaplarınızı silmemeniz için bu işlemi zorlaştırır ve sizi hesabınızı silmekten vazgeçirmeye çalışır. Ancak Google Play Store hesabınızı oldukça kolay ve hızlı bir şekilde silebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey Google hesabınızı silmek. Google hesabınızı silmek için:
Böylece Google ve Play Store hesabınız kalıcı bir şekilde silinmiş olur.
Play Store Hesap Silme İşlemini Gerçekleştirmeden Önce Yapmanız Gerekenler
Google hesabınızı silmek demek bu hesaba bağlı e-postalar, fotoğraflar, uygulamalar gibi tüm veri ve içerikleri de silmek demektir. Youtube'daki abonelikleriniz, Drive üzerine kaydettiğiniz belgeler, Google Play üzerinden satın aldığınız her şey silinmiş olur. Bu sebeple Google hesabınızı silmeden önce gerekli gördüğünüz belgeleri yedeklemelisiniz.
Google Play hesabınızda bulunan belirli bir oyunu silmek istiyorsanız:
Eğer Play Oyunlar bilgilerinizin tamamı Google Hesabınızdan silmek istiyorsanız:
Google Play'deki arama geçmişinizi kolaylıkla silmemiz mümkün. Bunun için:
Google Play ödeme profilini sildiğiniz zaman tüm işlem ve ödeme bilgileri kalıcı olarak silinir. Ayrıca ödeme hesabınızı yeniden aktifleştirip içerik satın alma, işlem geçmişi görüntüleme gibi işlemleri yapamazsınız. Bunun için yeni bir ödeme hesabı oluşturmanız gerekir. Ödeme hesabınızı silmek için;
Google Pay'de kayıtlı olan kredi veya banka kartlarınızın hesaplarını silebilirsiniz. Bunun için:
Google hesabınızda yer alan satın alma, rezervasyon gibi işlem geçmişinizi silebilirsiniz. Eğer satın alma işlem geçmişini silmek istiyorsanız:
Böylece satın alma işleminiz silinmiş olur. Eğer rezervasyon geçmişinizi silmek istiyorsanız:
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