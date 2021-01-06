Google play hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Her cihazın sosyal medya uygulamalarını indirebilmek, oyun satın alabilmek veya programlara ulaşabilmek için işletim sistemlerine uygun dijital mağazası vardır. Bu dijital mağazalardan en popüleri ise Google Play Store. Ancak Android işletim sistemine sahip cihazı olan kullanıcılar, uygulama indirmek için kullanılan Google Play Store'u çeşitli sebepler yüzünden silmek ve hesaplarını kalıcı bir şekilde kapatmak isteyebilir. Siz de Google Play Store hesabınızı nasıl sileceğinizi merak ediyor ve bunun yollarını arıyorsanız "Google Play hesap silme işlemi nasıl yapılır?" gibi merak edilen soruları sizin için cevapladık.

Google Play Hesap Kaldırma Nasıl Yapılır?

Genellikle şirketler hesaplarınızı silmemeniz için bu işlemi zorlaştırır ve sizi hesabınızı silmekten vazgeçirmeye çalışır. Ancak Google Play Store hesabınızı oldukça kolay ve hızlı bir şekilde silebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey Google hesabınızı silmek. Google hesabınızı silmek için:

İlk olarak Google Hesabım sayfasına giderek hesabınıza giriş yapmalısınız.

Açılan sayfanın sol tarafında yer alan gezinme panelindeki "Veri ve kişiselleştirme" seçeneğine tıklayın.

"Verilerinizi indirin, silin veya verileriniz için bir plan oluşturun" panelinde yer alan "Bir hizmeti veya hesabınızı silin" seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan sayfada yer alan "Google hesabınızı silin" butonuna basın.

Böylece Google ve Play Store hesabınız kalıcı bir şekilde silinmiş olur.

Play Store Hesap Silme İşlemini Gerçekleştirmeden Önce Yapmanız Gerekenler

Google hesabınızı silmek demek bu hesaba bağlı e-postalar, fotoğraflar, uygulamalar gibi tüm veri ve içerikleri de silmek demektir. Youtube'daki abonelikleriniz, Drive üzerine kaydettiğiniz belgeler, Google Play üzerinden satın aldığınız her şey silinmiş olur. Bu sebeple Google hesabınızı silmeden önce gerekli gördüğünüz belgeleri yedeklemelisiniz.