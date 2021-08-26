Google Play Store yeni bir güncelleme alıyor

Hem Android hem de iOS kullanıcıları bir uygulamayı indirmeden öne uygulamanın puanlarına ve yorumlarına mutlaka bakıyor. Cihazınıza bir uygulama yüklemeden önce daha önce o uygulamayı kullanmış kişilerin yorumlarını incelemek oldukça önemli diyebiliriz. Tüm buayrıntıları herkes için daha kullanışlı hale getirmek umuduyla Google Play Store deneyimi güncelleniyor. Şirket, uygulamaya bazı ince ayarlar ekliyor. Yeni özellik, uygulamaların konuma göre puanlanması üzerine dayanıyor.

Kasım ayından itibaren, uygulamalar için göreceğiniz derecelendirmeler, yaşadığınız yere göre belirlenecek. Örneğin, cihazınız Japonya’ya kayıtlıysa, önce diğer Japon kullanıcıların indirmek üzere olduğunuz uygulama hakkında ne düşündüklerini göreceksiniz. Ayrıca, önümüzdeki yılın başlarında Google, ister telefon, tablet, katlanabilir, Chromebook veya akıllı saat olsun, kullandığınız cihazı daha iyi yansıtmak için Play Store derecelendirmelerini daha da özelleştirmeyi planlıyor. Şirket, değişiklik hakkında “Bu, kullanıcılara kullandıkları cihaz için bekleyebilecekleri deneyim hakkında daha iyi bir izlenim verecek” ifadelerini kullandı.

Kısmen, Google bu ince ayarları geliştiricilere yardımcı olmak için yapıyor. Şirket belirli bir alanda yapılan derecelendirmelerin bir uygulamanın küresel algısını etkilediği bir durumdan kaçınmak istiyor. Söz konusu konumsal özellik, bölge bazı hatalarda da yanıltıcı sonuçlar elde edilmesini önleyecek.

League of Legends Dünya Şampiyonası, COVID-19 nedeniyle Çin’den Avrupa’ya taşındı

