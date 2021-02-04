Google Stadia için şok karar!

Google bulut oyun servisi Stadia’yı tanıttığında bundan bir devrim olarak bahsetmişti. Hatta o dönem herkes Google’dan oyun konsolu tanıtmasını bekliyordu. Fakat Google dönemin konsollarından çok daha güçlü bir performans sunan bulut oyun servisi Stadia’yla karşımıza çıktı.

Google bulut oyun servisini öyle bir anlattı ki herkes bu servisin gelecekte konsolları yok edeceğine inandı. Öyle ki bir dönem yeni nesil konsollara gerek olup olmadığına dair söylentiler yayıldı.

Stadia, ilk zamanlar internet hızının üst seviyelerde olduğu bölgelerde bile hatalarla gündeme geldi. Bazı oyunlarda gecikmeler yaşandı. Sonradan bu hataların birçoğu giderildi.

GOOGLE STADİA STÜDYOLARINI KAPATIYOR

Tüm olumsuzluklara karşın Google, Stadia’dan umudunu kesmiş değil. Google'ın paylaştığı blog yazısına göre teknoloji devi, Google Stadia’ya özel oyunlar geliştirmesi için kurduğu stüdyoları da kapatıyor. Sonuçta oyun geliştirmek zor bir süreç. Stüdyoya yetenekli geliştiricilerin alınması, oyunun senaryosu, yapımı vs. derken ilk doğru dürüst oyunun çıkması 5-6 yılı bulabilirdi.

Muhtemelen Google da bu durumu göz önünde bulundurup mevcut stüdyoları kapatma kararı aldı.

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