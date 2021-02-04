HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google Stadia için şok karar!

Google Stadia için şok karar!

04.02.2021 09:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Google Stadia için şok karar!

Yazılım tarafında dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Google, bulut oyun servisi Stadia için kurduğu oyun stüdyolarını kapatma kararı aldı. İşte detaylar.

Google bulut oyun servisi Stadia’yı tanıttığında bundan bir devrim olarak bahsetmişti. Hatta o dönem herkes Google’dan oyun konsolu tanıtmasını bekliyordu. Fakat Google dönemin konsollarından çok daha güçlü bir performans sunan bulut oyun servisi Stadia’yla karşımıza çıktı.

Google bulut oyun servisini öyle bir anlattı ki herkes bu servisin gelecekte konsolları yok edeceğine inandı. Öyle ki bir dönem yeni nesil konsollara gerek olup olmadığına dair söylentiler yayıldı.

Stadia, ilk zamanlar internet hızının üst seviyelerde olduğu bölgelerde bile hatalarla gündeme geldi. Bazı oyunlarda gecikmeler yaşandı. Sonradan bu hataların birçoğu giderildi.

GOOGLE STADİA STÜDYOLARINI KAPATIYOR

Tüm olumsuzluklara karşın Google, Stadia’dan umudunu kesmiş değil. Google'ın paylaştığı blog yazısına göre teknoloji devi, Google Stadia’ya özel oyunlar geliştirmesi için kurduğu stüdyoları da kapatıyor. Sonuçta oyun geliştirmek zor bir süreç. Stüdyoya yetenekli geliştiricilerin alınması, oyunun senaryosu, yapımı vs. derken ilk doğru dürüst oyunun çıkması 5-6 yılı bulabilirdi.

Muhtemelen Google da bu durumu göz önünde bulundurup mevcut stüdyoları kapatma kararı aldı.

Kapalı alanda maske kullanımı için önemli açıklama

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri
Firefox 85 ile DRM koruması açılıyorFirefox 85 ile DRM koruması açılıyor
Spotify hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Spotify hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

Elon Musk Neuralink'in insanlı deneyleri için ilk kez tarih paylaştı

Elon Musk'tan beyin çipi açıklaması! Tarih verdi

Apple Kia ile anlaştı mı?

Apple Kia ile anlaştı mı?

Huawei Freebuds 4i, Bluetooth SIG’in resmi web sitesinde görüntülendi

Huawei'nin yeni kulaklığı gün yüzüne çıktı!

Firefox 85 ile DRM koruması açılıyor

Firefox 85 ile DRM koruması açılıyor

Samsung yonga seti üretimine ciddi yatırım yapacak

Samsung yonga seti üretimine ciddi yatırım yapacak

Samsung Galaxy Z Flip’in fiyatını düşürdü

Samsung Galaxy Z Flip’in fiyatını düşürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.