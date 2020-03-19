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Google Translate canlı çeviri özelliğine kavuştu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.03.2020 10:06 | Son Güncelleme

Google Translate’in, Ocak ayında demo olarak yayınlanan yeni transkripsiyon özelliği, yapay zeka destekli mobil uygulaması ile Android platformunda kullanıma sunuldu.

Google Translate canlı çeviri özelliğine kavuştu

Google Translate için gelen yeni özellik sayesinde konuşulan kelimeleri tek bir dilde kaydedebilir ve gerçek zamanlı olarak hiçbir gecikme olmadan çevirebilirsiniz.

GOOGLE TRANSLATE CANLI ÇEVİRİ NASIL KULLANILIR?

Bu özellik bugünden itibaren kullanıma sunulacak ve hafta sonuna kadar tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilecek. Bu özellik şimdilik İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca ve Tayca dillerini destekliyor. Önümüzdeki dönemlerde ise Türkçe dil seçeneğinin ekleneceğini düşünüyoruz.

Canlı çeviri özelliğini hiç bir gecikme olmadan yapay zeka ile düzgün bir şekilde çevirebilen Google’ın Çeviri uygulaması yıllar içerisinde büyük yol almayı başardı. Çevrimenlik mesleğinin 10-15 yıla tarihe gömeceğini düşündüğümüz bu uygulama, dil sorununu tamamen ortadan kaldıracak gibi görünüyor.

CANLI ÇEVİRİ HENÜZ KARARLI DEĞİL

Ancak Google sözcüsü şimdilik bu özelliğin; konferans, ders ve çevirinin büyük önem taşıdığı durumlar için uygun olmadığını belirtiyor. Beta aşamasından çıkan canlı çevirinin gelişim süreci için minimumda 1 yıl var gibi görünüyor.

YAPAY ZEKA SAYESİNDE İNTERNETSİZ OLACAK

Canlı transkripsiyon özelliğini için yapay zeka çipi olan Tensor İşleme Üniteleri (TPU) kullanılıyor. Bu yüzden çeviri işlemi için şimdilik internete gerek duyuluyor. İlerleyen yıllarda mobil işlemcilerin yapay zeka alanındaki gelişmelerinden sonra bu özellik internetsiz de çalışabilecek.

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