Google Translate canlı çeviri özelliğine kavuştu

Google Translate için gelen yeni özellik sayesinde konuşulan kelimeleri tek bir dilde kaydedebilir ve gerçek zamanlı olarak hiçbir gecikme olmadan çevirebilirsiniz.

GOOGLE TRANSLATE CANLI ÇEVİRİ NASIL KULLANILIR?

Bu özellik bugünden itibaren kullanıma sunulacak ve hafta sonuna kadar tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilecek. Bu özellik şimdilik İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca ve Tayca dillerini destekliyor. Önümüzdeki dönemlerde ise Türkçe dil seçeneğinin ekleneceğini düşünüyoruz.

Canlı çeviri özelliğini hiç bir gecikme olmadan yapay zeka ile düzgün bir şekilde çevirebilen Google’ın Çeviri uygulaması yıllar içerisinde büyük yol almayı başardı. Çevrimenlik mesleğinin 10-15 yıla tarihe gömeceğini düşündüğümüz bu uygulama, dil sorununu tamamen ortadan kaldıracak gibi görünüyor.

CANLI ÇEVİRİ HENÜZ KARARLI DEĞİL

Ancak Google sözcüsü şimdilik bu özelliğin; konferans, ders ve çevirinin büyük önem taşıdığı durumlar için uygun olmadığını belirtiyor. Beta aşamasından çıkan canlı çevirinin gelişim süreci için minimumda 1 yıl var gibi görünüyor.