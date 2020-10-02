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Google TV yeni Chromecast ile birlikte geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.10.2020 11:49 | Son Güncelleme

Google yeni Chromecast’in piyasaya sürülmesiyle birlikte, Google TV adlı yeni bir eğlence deneyimi sunan ürününü de tanıttı.

Google TV yeni Chromecast ile birlikte geldi

Netflix, Prime, YouTube TV gibi akış hizmetlerinden seçilmiş içerikleri bulabileceğiniz, Android TV’nin üzerinde çalışan bir arayüz sunan bu ürün Apple TV’yi tahtından edebilir.

Google, etkinliğinde mevcut olan birçok farklı akış hizmetinde bulunan içeriği bulmanın veya keşfetmenin bazen zor olduğundan bahsetti. Google’ın bilgi grafiğini ve kişiselleştirilmiş içerik oluşturmadaki deneyimlerini kullanan Google’ın TV ürünü uygulamalarınız ve abonelikleriniz genelinde filmleri, şovları, canlı TV yayınlarını ve daha fazlasını tek bir yerde seçip düzenleyecek.

Google farklı özellikler de sunuyor. Örneğin, daha sonra izlemeyi planladığınız herhangi bir içeriğe hızla yer işareti koymanıza ve bunları kaydetmenize olanak tanıyan yeni bir izleme listesi özelliği var. İzleme listeleri, akıllı telefonunuzdaki Google uygulamasından da güncellenebiliyor.

GOOGLE TV GÜVENLİK KAMERALARINI TV'YE GETİRECEK

YouTube TV üyeliğiyle kullanılabilen tüm canlı kanalları bulabileceğiniz yeni bir Canlı Sekme var. Elbette, Google TV, kullanıcıların sesli aramayla içerik bulmasına olanak tanıyan ve akıllı ev cihazlarınızla entegre olduğundan, kullanıcıların güvenlik kamerası beslemelerini doğrudan TV’lerine getirmelerine olanak tanıyan Asistan’ı içerecek. Google, Fotoğraflar entegrasyonuyla TV’nizi dijital bir resim çerçevesine dönüştürme özelliğini de ekliyor.

Google ayrıca, Stadia üzerinden oyun oynatma desteğinin 2021’de geleceğini duyurdu. Bugünkü lansman itibarıyla Google TV’nin yeni Chromecast aracılığıyla kullanıma sunulması ve 2021’de Sony TV’lere ve diğer Android TV OS ortaklarına ulaşması bekleniyor.

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