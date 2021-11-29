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Google ve Apple'a ceza

29.11.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişisel verileri koruma kanunu kapsamında verilen cezalar önemli ölçüde can sıkabiliyor. İtalya hükümeti tarafından ağır bir fatura ile karşı karşıya kalan bu Google ve Apple kişisel verilere saygılı olmamakla suçlanıyor. Google, Play Store hizmetleri tekel oluşturduğu için ceza aldı.

Google ve Apple'a ceza

Hatırlayacağınız üzere ABD’de toplam 36 eyalette Google ile ilgili davalar açılmıştı. Bu davalar ile birlikte şirket ceza aldı. Hemen ardından Asya ve diğer başka bazı bölgelerde de şirkete ceza yağdı. Şimdi ise yeni adres İtalya oldu. İddialara göre ülkedeki tekelleşme karşıtı kanunlar ihlal edildi.

YÜKSEK MİKTARDA PARA CEZASI KESİLDİ

Ortaya çıkan son detaylara göre bu iki teknoloji devine İtalya 10 milyon Euro ceza kesti. Bunun nedeni olarak kullanıcı verilerinin haksız kullanılması gösteriliyor. Ayrıca tekelleşmeye çalıştıkları iddiası yine ceza nedeni olarak görüldü. Her iki şirket aynı miktarda ceza ödeyecek.

Apple, kapılarını kapatmış değil!Apple, kapılarını kapatmış değil!

Google konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada kararın kabul edilmediği söylendi. Ayrıca kullanıcı verilerine ve gizliliğe saygı duyduğunu ifade etti. Apple ise henüz konu ile ilgili net bir açıklama yapmadı. Ancak şirketin benzer bir ifade kullanması bekleniyor. Google ve Apple ceza almaya devam ederek zor durumda kalıyor.

Google da telefonunu &quot;katlayacak&quot;Google da telefonunu "katlayacak"

Özellikle son dönemlerde GAFA olarak isimlendirilen Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi şirketlere devasa miktarlarda cezalar yağıyor. Önümüzdeki süreçte bu cezaların artacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Apple Google İtalya
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