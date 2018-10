Google yapay zeka ile kanser teşhisinde doktorları gölgede bıraktı! Yüzde 99 doğru tanı

'LYmph Node Assistant' kısaca 'LYNA' ismi verilen bu aracın gelişim süreci tamamlandıktan sonra pataloglar tarafından da kanser tanısının teşhisinde yardımcı araç olarak kullanılabilecek.

Google, bu algoritmanın geliştirilebilmesi için Hollanda'daki bir top merkezinden aldığı veri kümesini kullandı. Söz konusu veri kümesinde meme kanseri hastalaraının lenf bezi taramaları bulunuyor

Patalogların işlediği bu girdiler meme kanseri hastalarının lenf bezlerinden alınan doku örnekleriyle birlikte analiz edildi. Analiz edilen bu bilgiler sayesinde kanser hücresinin ne kadar agresif bir ilerleme kaydettiği ve vücudun ne kadar yayılmış olabileceğini ortaya koyuyor.

Google, geçtiğimiz cuma günü konuyla ilgili of Pathology and Laboratory Medicine' ve 'American Journal of Surgical Pathology' dergilerinde iki farklı makale yayınladı.

Makalelerin birinde algoritmanın çalışma sistemi ele alınırken diğerinde bu algoritmanın pataloglar ile nasıl uyum gösterdiğinden bahsediyor.

Algoritmanın çalışma doğruluğunun verildiği bilgilere göre, metastaz (kanserli hücrelerin bulundukları doku dışında doğrudan ya da kan-lenf damarlarıyla başka bölgelere sıçraması) evresindeki hastaların yüzde 99'unda kanser teşhisinde başarı söz konusu.