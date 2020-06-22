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Google yapay zekalı fotoğraf yazdırma hizmetini kapatıyor! İşte tarihi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.06.2020 14:13 | Son Güncelleme

Google'ın büyük umutlarla tanıttığı bir hizmet daha erken final yaşadı. Google Fotoğraflar'ın yapay zeka destekli fotoğraf bastırma hizmeti için kapatılma kararı alındı.

Google yapay zekalı fotoğraf yazdırma hizmetini kapatıyor! İşte tarihi

Google Fotoğraflar uygulaması birçok insan tarafından memnuniyetle kullanılıyor. Bunda Google'ın hizmete sunduğu bazı yazılımların da payı var. Bu yazılımlardan birisi Google'ın yapay zeka desteği ile fotoğrafları bir kolaj haline getiren ve bu kolajı otomatik olarak baskı almanızı sağlayan yapay zeka destekli fotoğraf yazdırma hizmetiydi. Ancak Google bu hizmeti sonlandırmak üzere.

YAPAY ZEKALI BASKI HİZMETİ YOLUN SONUNA GELDİ

Google, Google Fotoğrafların yapay zeka ile baskı alma hizmetini kapatma kararı aldı. Google'ın aldığı karar ile 30 Haziran tarihinden itibaren Google'ın bu hizmeti artık kullanılamayacak. Google'ın böyle bir karar almasında hizmetin ücretinin de payı var.

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GOOGLE ÜCRET İSTEDİ KULLANICILAR YANAŞMADI

Yapay zeka destekli yazdırma hizmeti, fotoğraflarınızı derleyip analiz ederken ve bunları baskıya hazır hale getirirken sizden belirli bir ücret de talep ediyordu. Bu ücret aylık 8 dolardı. Fakat insanlar hizmetin ücretli olmasına yanaşmadı. Hizmetin hem ücretli olması hem de ilgi görmemesi görünüşe göre malum sonu getirdi. Böylece Google'ın fotoğraflar için yenilikçi hizmeti tozlu raflara doğru yol aldı.

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