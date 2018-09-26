EDİRNE (AA) - Google'dan burs alan "ilk Türk engelli" olduğu belirtilen Muratcan Çiçek, memleketi Keşan'da öğrencilerle bir araya geldi.
Doğum sırasında geçirdiği beyin felci nedeniyle serebral palsi hastalığına yakalanıp yürüyemeyen, konuşmakta ve ellerini kullanmakta güçlük çeken Muratcan Çiçek, bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olması sonrası Google'dan burs kazanarak Amerika'da eğitimine devam ediyor.
Kaliforniya Üniversitesi'nde yapay zeka üzerine çalışmalarını sürdüren Çiçek, memleketinde mezun olduğu okulların öğretmenlerinin organizasyonuyla Keşan Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi.
Çiçek, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin kendilerine büyük hedefler koymaları gerektiğini söyledi.
Hedeflere ulaşmanın en önemli noktasının çalışmak olduğunu anlatan Çiçek, "Bizler küçük yerde yaşıyoruz. Ailemin de maddi durum yok. Ancak öğrenciler kendilerini küçük görmesinler. İstedikleri zaman her şeyi başarabilirler. Ben öğrenciyken, ailemin maddi durumu nedeniyle 'büyük işler yapamam' diye düşünüyordum ancak çalıştım ve istedim. Öğrencilerin bu yolda engelleri olacaktır. Fakat çalışarak engeller aşılabilir." dedi.
Muratcan Çiçek, engellilerin hayatlarını kolaylaştırıcı projeler üzerine çalıştığını da sözlerine ekledi.
Dikkat çeken yorum! 'Erdoğan'ın çıkışı dünyaya damga vurdu!'
Meclis'in internet sitesinde büyük hata: CHP’li Erdin Bircan için 'vefat' notu!
AP, Türkiye'ye yardımı kesiyor!
ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor
AK Parti ve MHP ittifakı 2023'e kadar sürecek!
Trafik kontrolü için durduruldu! 'Ölü' olduğunu öğrendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti
En büyük kalçalara sahip olmak için bir kez daha ameliyat olacak!
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum