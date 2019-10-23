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Google'dan "Kuantum bilgisayarı ürettik" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 23:08 | Son Güncelleme

Teknoloji devi Google'den bir yetkili, mevcut en hızlı süper bilgisayarların 10 bin yılda yapacağı işlemleri 200 saniyede bitiren ve kuantum üstünlüğüne sahip bilgisayar yaptıklarını duyurdu

Teknoloji devi Google'dan bir yetkili, mevcut en hızlı süper bilgisayarların 10 bin yılda yapacağı işlemleri 200 saniyede bitiren ve kuantum üstünlüğüne sahip bilgisayar yaptıklarını açıkladı.

Bilimsel Nature dergisinde, Google'ın kendi bünyesinde geliştirdiği kuantum çip kullanılarak yapılan testlerin sonuçları yayımlandı.

Google'ın bir yetkilisi, dünyanın en hızlı süper bilgisayarının çözmesi için 10 bin yıl sürecek bir işlemi sadece 200 saniyede gerçekleştiren makine tasarladıklarını öne sürdü.

- "Bu yeni bir yolculuğun başlangıcı"

Google Mühendislik Direktörü Hartmut Neven, söz konusu başarının kendini bu işe adamış kişilerin uzun yıllar süren araştırmaların sonucunda geldiğini vurgulayarak, "Bu yeni bir yolculuğun başlangıcı. Bu teknolojiyi nasıl çalıştıracağımıza bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknoloji alanındaki rakip şirketlerden IBM ise Google'ın bilgisayar işlemlerindeki zorlukları fazla abarttığını ve ilgili işlemlerin yeterli yükleme kapasitesi bulunan normal bilgisayarlarla 2,5 günde çözülebileceğini savundu.

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Google IBM quantum bilgisayar

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