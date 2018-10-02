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Goran Hareketi, siyasi çizgilerine yakın Cumhurbaşkanı adayını seçecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 14:40 | Son Güncelleme

Goran Hareketi, siyasi çizgilerine yakın Cumhurbaşkanı adayını seçecek

BAĞDAT (AA) - Irak Meclisi'nde yer alan Goran (Değişim) Hareketi, siyasi çizgilerine yakın ve Irak ulusal çıkarına hizmet edecek Cumhurbaşkanı adayını seçeceklerini duyurdu.

Hareket adına Bağdat'taki meclis binasında basın toplantısı düzenleyen milletvekili Hoşyar Abdullah, Cumhurbaşkanlığı seçiminin Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında sınırlandırılmak istenmesini eleştirdi.

"Irak Cumhurbaşkanını parti ve aile bağları (Barzani ve Talabani) kullanılarak seçtirmek istiyorlar. Bu oyunları reddediyoruz." diyen Abdullah, şunları kaydetti:

"Adaylara oy verme konusunda özgürüz. Belli bir adayı seçeceğiz diye bir tutumumuz henüz yok. Ancak siyasi çizgimize yakın ve Irak ulusal çıkarına hizmet edecek adayı seçebiliriz." dedi.

Goran Hareketi, 329 sandalyeli Irak Meclisi’nde 5 milletvekiliyle temsil ediliyor.

Mecliste 4 milletvekiliyle temsil edilen Yeni Nesil Hareketi de, KDP ve KYB’nin Cumhurbaşkanı adayını desteklemeyeceklerini duyurmuştu.

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Cumhurbaşkanı adayı Goran Hareketi

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