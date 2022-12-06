Gordion AVM çalışma saatleri nedir? Gordion AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ankara’da bulunan Gordion AVM, şehrin sahip olduğu birçok alışveriş merkezinden biridir. Bu alışveriş merkezi, ziyaretçilerine giysi mağazalarından yiyecek alanlarına kadar birçok farklı hizmet sunar. Haftanın her günü halka açık olan Gordion AVM çalışma saatleri, pek çok diğer alışveriş merkezi ile benzer şekilde işlemektedir. Peki, Gordion AVM açılış ve kapanış saatleri nedir?

Gordion AVM çalışma saatleri nedir?

Gordion AVM, Ankara’nın Koru Mahallesi'nde bulunur. Şehir merkezinden Eskişehir’e doğru ilerlendiğinde Gordion AVM 17. kilometrede yolun sol tarafında yer alır. Gordion AVM çalışma saatleri dâhilinde bünyesindeki mağazalarla ve hizmetlerle birlikte müşterilerine hizmet veren bir alışveriş merkezidir. Ankara Çayyolu'nda bulunan Gordion AVM çalışma saatleri herhangi bir yasal düzenleme yahut aksi bir durum olmadığı takdirde her gün ayıdır.

Gordion AVM saat kaçta açılıyor?

Çeşitli mağaza ve restorana ev sahipliği yapan Gordion AVM çalışma saatleri içerisinde ziyaretçilerine farklı kampanyalar aracılığıyla birçok imkân sunar. Alışveriş merkezinin aynı zamanda bir sineması da bulunur. Gordion AVM hizmetlerinden ve imkânlarından faydalanmak isteyen kişiler Gordion AVM açılış saatlerinde alışveriş merkezine gidebilir. Alışveriş merkezini ziyaret etmek isteyenler için Gordion AVM açılış saati 10.00’dur.

Gordion AVM saat kaçta kapanıyor?

Gordion AVM ulaşımı kolay olan bir alışveriş merkezidir. Otobüs ya da metroyla gidilebilen Gordion AVM kapanış saatine kadar hizmet vermeye devam eder. Ziyaretçilerine alışveriş merkezinin her noktasından ulaşılabilen Wi-Fi hizmeti sunan Gordion AVM kapanış saati 22.00’dır. Büyüklü küçüklü birçok çekiliş yapan bu alışveriş merkezinin aynı zamanda bir GooglePlay ve AppStore’dan indirilebilen bir uygulaması bulunur. Bu uygulama üzerinden de ziyaretçiler zaman zaman farklı ödüller kazanabilir.

Gordion AVM hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Gordion AVM hafta sonu çalışma saatleri de hafta içi ile birebir aynıdır. Gordion AVM Cumartesi Pazar açılış ve kapanış saati 10.00 - 22.00 olarak belirlenmiştir. Ancak alışveriş merkezi içerisindeki kafe ve restoranların ya da sinemanın çalışma saatlerinin farklı olabileceği de burayı ziyaret etmeyi düşünenlerin göz önünde bulundurması gerekir. Gordion AVM dinî bayramlar ya da resmî tatiller gibi özel günlerde ziyaret etmek isteyenler dikkatli olmalıdır. Gordion AVM çalışma saatleri özel günlerde değişebileceği için bu konuda alışveriş merkezinin duyurularını takip etmek gerekir.



