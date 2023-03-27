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Gören ev sanıyor ama gerçek çok başka! İlk kez karşılaşanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

27.03.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta bulunan Emir Arif Hz. Türbesi'ne dışarıdan bakan ev sanıyor çünkü türbe tek katlı müstakil bir eve benziyor. Ancak türbenin içerisinde Emir Arif Hz.'nin kabri bulunuyor. Tek katlı müstakil bir eve benzerliğiyle dikkat çeken türbenin durumu mahalle sakinleri tarafından bilinse de, ilk kez karşılaşanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Mahalle muhtarı Ogün Bekçioğlu ise türbenin eve benzediği için çok fazla bilinmediği ve merak uyandırdığını söyledi.

Gören ev sanıyor ama gerçek çok başka! İlk kez karşılaşanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Sivas kent merkezi Pulur Mahallesi'nde bulunan Emir Arif Hz. kabrinin yer aldığı türbe zaman içinde yıkılarak atıl hale geldi. Gece saatlerinde madde bağımlılarının mesken tuttuğu harabe haline dönen türbenin önünden geçmeye korkar hale gelen mahalle sakinleri durumu muhtara bildirdi. Şikayetlere kayıtsız kalmayan mahalle muhtarı Ogün Bekçioğlu, gerekli izinleri alarak bir an önce çalışmaya başladı. Türbeyi yeniden inşa ederek, madde bağımlılarının elinden kurtaran muhtar Bekçioğlu, çevre düzenlemelerini de tamamlayarak türbeyi muhafaza altına aldı.

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Kısıtlı imkanlarla onarılan türbe bir türbeden çok, tek katlı müstakil eve benzedi. Mahalle sakinleri tarafından bu durum bilinse de, ilk kez karşılaşanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

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“EVE BENZEDİĞİ İÇİN BİLMEYENLER OLUYOR”

Mahalle muhtarı Ogün Bekçioğlu, türbenin eve benzediği için çok fazla bilinmediği ve merak uyandırdığını söyleyerek, “Bu türbe daha öncesinde evin içerisindeydi, buralar yıkılınca türbe ortaya çıktı. Geçtiğimiz dönemlerde yapıldı betonları, çevre düzenlemesi yapıldı ama atıl haldeydi burası. Ben yaklaşık 12-13 yıldır uğraştım. Gereken izinleri aldık ve geçtiğimiz senede inşaatını bitirdik. Buraya alkolikler falan geliyordu çevresini çit ile çevirip ışıklandırmasını sağlayarak güvenliğini artırdık. Burası eve benzediği için bilmeyenler oluyor, burayı merak edenler oluyor ama Sivas halkı genelde biliyor burayı.

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"TÜRBE OLDUĞU ANLAŞILSIN DİYE YAZININ DAHA BÜYÜĞÜNÜ YAZACAĞIM"

Önceden tam eve benziyordu ama çevre düzenlemesini yapıp ışıklandırmaları da yaptıktan sonra vatandaşlar burada türbe olduğuna biraz daha kanaat getirdi. İnşallah bu sene de bu yazının daha büyüğünü yazacağım, türbe olduğu anlaşılsın diye” şeklinde konuştu. (İHA)

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Sivas türbe

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